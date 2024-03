Bu, hija de Alfonso Cuarón, asegura que es un privilegio su apellido, pero que la gente la juzgue por lo que hace

La cantante, compositora, productora y directora, Bu Cuarón, se prepara para lanzar su primer EP titulado “Drop by When You Drop Dead” en abril; aunque lleva consigo el reconocido apellido de su padre y director de cine, Alfonso, la jóven está decidida a ser reconocida por su propio mérito y talento.

En una entrevista con Unotv.com, Bu Cuarón comparte detalles sobre su música, su proceso creativo y cómo enfrenta las expectativas y desafíos asociados con su linaje.

Bu llevá el prestigioso apellido Cuarón, lo que asegura que es un privilegio pero al mismo tiempo está decidida a forjar su camino y que la gente la juzgue por lo que hace y no por una idea.

“Para mí, el privilegio más grande fue crecer en una en un ambiente creativo que me expuso a idiomas, culturas, películas, arte… pero entiendo que hay etiquetas y eso es normal. Espero que como mujer también pueda salir de la connotación de que hay un hombre atrás de ti. Yo escribí y produje mis canciones y espero que la gente pueda juzgarme por lo que hago y no por una idea”. Bu Cuarón

Bu Cuarón está lista para dejar una marca indeleble en la industria musical con su talento y su determinación para forjar su propio camino, en ese sentido prepara el lanzamiento de su primer EP que se llamará “Drop by When You Drop Dead”.

El disco contará con seis temas de los cuales tres serán en inglés, dos en español y uno en italiano, que reflejan la policulturidad de esta artista que vive en Londres, Reino Unidos; y es hija del mexicano Alfonso Cuarón y la italiana Annalisa Bugliani.

“Viceversa” fue el primer sencillo de su debut musical y el 13 de agosto se estrena el segundo sencillo que se llama “Come for me”.

Desde una edad temprana, Bu ha estado explorando diferentes géneros y estilos musicales, fusionando elementos de rap, trap y electrónica para crear un sonido distintivo que captura la atención de los oyentes.

Sobre el tema “Viceversa”, que la propia Bu dirigió y editó, además de hacer el color, la cantante narró que es una apuesta entre la música electrónica y el rap y que la canción la escribió cuando tenía 16 años.

El video de “Viceversa” contó con la dirección de fotografía de Emmanuel Lubezki muestra la fascinación de Bu por el agua como metáfora de las emociones humanas.