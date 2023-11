Buffalo Nichols da nueva vida al Blues con su disco “The Fatalist”

Buffalo Nichols lanzó el álbum titulado “The Fatalist”. Foto: Samer Ghani

El músico estadounidense Buffalo Nichols lanzó el álbum titulado “The Fatalist” donde hace una innovadora propuesta al fusionar el Blues tradicional con elementos modernos sonidos sintéticos.

En esta entrevista para Uno TV, Buffalo Nichols nos revela los motivos detrás de su innovadora propuesta, que combina el blues tradicional con elementos electrónicos, y explora las poderosas temáticas que abordan sus letras.

“The Fatalist”, lanzado hace unas semanas, se aleja de la ortodoxia del blues, incorporando máquinas de ritmos y samples electrónicos. Nichols explica el motivo de su innovadora propuesta:

“Porque sentí que ha pasado mucho tiempo desde que la música ha progresado. A veces, algunos artistas intentan hacer algo diferente, pero el género en su conjunto sigue estancado. Así que quería empujarlo hacia adelante y recordar a la gente que aún puede ser algo interesante.” Buffalo Nichols

El álbum presenta una mezcla del sonido tradicional del blues con composiciones originales que experimentan con elementos electrónicos. Nichols asegura: “Quería crear un punto intermedio para quienes disfrutan de la música electrónica y el blues, permitiendo que ambos públicos se expongan a sonidos que quizás no estén acostumbrados a escuchar.”

Una de las canciones destacadas del álbum es “You’re Gonna Need Somebody on Your Bond”, una tradicional pieza de blues que originalmente fue interpretada por Willie Johnson. Nichols revela por qué eligió esta canción en particular: “La elegí porque la he estado tocando en su forma acústica tradicional durante mucho tiempo y sentí que la conocía tan bien que sería fácil para mí experimentar con ella.”

El músico también menciona que la elección de esta canción representa un desafío personal, ya que ha sido interpretada por muchos artistas y, de alguna manera, se trata de hacerla propia.

Buffalo Nichols aborda una temática profunda en “The Fatalist”

El álbum aborda temas profundos, como el futuro, el dolor y el trabajo, y Nichols lo vincula con el capitalismo. Según él, todas estas cuestiones están intrínsecamente ligadas a la vida y la lucha en la sociedad contemporánea, y considera que el capitalismo tiene un impacto significativo en estos aspectos.

“Todo esto forma parte del blues, es parte de la depresión y de la lucha en la vida. Incluso situaciones como el cambio climático, que sentimos que no podemos controlar, son el resultado del capitalismo. Esta es mi forma de reflexionar sobre estas ideas y cómo las personas con más dinero pueden controlar la vida de los individuos”. Buffalo Nichols

El blues ha evolucionado y se ha diversificado a lo largo de los años, alejándose de la corriente principal. Nichols se plantea si tocar blues en 2023 puede considerarse un acto de rebeldía. Él responde afirmativamente, argumentando que, si bien el blues no es mainstream, tampoco es considerado “cool” fuera del ámbito musical. En este sentido, el músico se ve desafiado a tocar música que no garantiza la fama y a desafiar las expectativas de los amantes del blues tradicional y del público más amplio.

En la escena del blues, los puristas y defensores del blues tradicional no siempre ven con buenos ojos las innovaciones como las de Buffalo Nichols. El guitarrista comenta que, en su caso, simplemente lo ignoran. Sin embargo, él ha dejado claro desde el principio que no busca obtener el respeto de la vieja guardia del blues. Prefiere seguir su propio camino y mantenerse alejado de la controversia.

Buffalo Nichols es un músico valiente que desafía las convenciones, aportando una perspectiva única al blues. “The Fatalist” es un testimonio de su compromiso con la evolución y la exploración musical en un género que, aunque arraigado en la tradición, sigue siendo un medio para expresar ideas y emociones profundas.