Foto: Latin Grammy.

La Academia Latina de la Grabación anunció este jueves 7 de agosto que artistas como Enrique Bunbury, Pandora y Olga Tañón serán reconocidos con el Premio a la Excelencia Musical 2025. Además, en esta edición de 2025 entregará el Premio del Consejo Directivo y el Premio del Consejo Directivo, que incluye una donación de 10 mil dólares en instrumentos, así lo dio a conocer a través de un comunicado de prensa.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina. Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de celebrarlos a todos durante la 26.a Entrega Anual de la Semana Latin Grammy ”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación.

¿Quiénes son los homenajeados?

Susana Baca (Perú): eres veces ganadora del Latin GRAMMY, es una de las grandes voces de la música afroperuana. Saltó a la fama internacional en los noventa con “María Landó” y sigue activa en escenarios y estudios.

Enrique Bunbury (España): exvocalista de Héroes del Silencio y figura clave del rock en español. Su carrera solista combina folclor latinoamericano y música de cabaret, con discos recientes como “Greta Garbo” (2023).

Ivan Lins (Brasil): autor de clásicos como “Madalena”, ha sido interpretado por leyendas como Ella Fitzgerald y Quincy Jones. Ganador de múltiples Latin Grammy, su estilo fusiona bossa nova y jazz.

Pandora (México): el trío femenino marcó historia en 1985 con “Cómo te va mi amor” y este año celebra su 40 aniversario con un álbum recopilatorio.

Olga Tañón (Puerto Rico): conocida como “La Mujer de Fuego”, revolucionó el merengue en los noventa y ha explorado salsa, bachata y pop latino.

Mientras que Eric Schilling recibirá el Premio del Consejo Directivo. El ingeniero de sonido recibirá este galardón por su aporte técnico a la música latina. Ha trabajado con artistas como Shakira, Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra, acumulando 12 Latin Grammy, ocho Grammy y ocho premios Emmy, indicó la Academia.

Además, se entregará por primera vez el Premio al Educador de Música Latina, que reconocerá a docentes que integren la música latina en sus planes de estudio. El programa musical de la escuela del ganador recibirá 10 mil dólares en instrumentos, en alianza con la Fundación Cultural Latin GRAMMY.

¿Cuándo y dónde será la ceremonia?

Los homenajes se llevarán a cabo el domingo 9 de noviembre de 2025 en Las Vegas, durante un evento privado presentado por Windstar Cruises. Esta celebración forma parte de la 26ª Semana del Latin GRAMMY.