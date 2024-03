“Cabrini”, la inspiradora película sobre la primera santa de EU

“Cabrini” está basada en hechos reales. Foto: Angel Studios.

La película “Cabrini” está basada en hecho reales, narra las historia de Francesca Cabrini, una monja que luchó contra lo establecido y se convirtió en la mayor emprendedora social del siglo XIX, debido a su arduo trabajo por los migrantes, fue canonizada en el Vaticano y se convirtió en la primera santa estadounidense.

“Cabrini” llegará a cines de México el 21 de marzo y se centra en la grande lucha de Cabrini, una de las figuras más inspiradoras e influyentes de la historia moderna, sin embargo, pocos conocen su historia.

¿Quién fue Francesca Cabrini?

Francisca Saverio Cabrini fue la fundadora de las Misioneras del S. Corazón de Jesús. Nació en Sant’Angelo Lodigiano, en Lombardia, el 15 de julio de 1850. Huérfana de padre y de madre.

Durante muchos años se enfrentó a obstáculos, aparentemente insuperables, logró cambiar el status de su época, al ser la primera mujer en lider de una campaña para proteger a los migrantes italianos, abrir infinidad de hospitales y orfanatos que abrió bajo su congregación.

La película es dirigida por Alejandro Monteverde

La cinta “Cabrini” fue dirigida por Alejandro Monteverde (Sonido de Libertad) y protagonizada por Cristiana Dell’Anna (Gomorrah), John Lithgow (Footloose), David Morse (The Rock), Giancarlo Giannini (Quantum of Solace) y Federico Castelluccio (Los Soprano).

Una historia que Monteverde define como “inspiradora”, pues Cabrini, de ser una monja inmigrante, logró convertirse en una de las grandes empresarias del siglo XIX por su fuerza, voluntad, valentía, compasión y habilidad para los negocios, superando el sexismo y la violenta anti italiana, mientras luchaba contra cánones establecidos que querían frenarla.

El director confesó en entrevista para Unotv.com, que él no sabía nada sobre Cabrini: “hay varios lugares en Estados Unidos que en lugar de celebrar el Día de Cristóbal Colón celebran el día de Cabrini, me impresionó el no saber quién era y cuando empecé a leer el guion, su historia me impactó mucho, me di cuenta que leí la vida de una guerrera”.

Uno de los hechos que más sorprendió a Monteverde fue la manera en que Francesca luchó contra todas las injusticias sociales y contra todas las instituciones que eran controladas por el hombre, siendo una mujer, que en 1890 no tenían ni voz ni voto: “ella revolucionó la vida de Nueva York, pero también tenía una batalla más grande contra la muerte”.

“Yo invito a todos a ver la película porque quién no quiere esa fuerza y para todos los que están luchando ahorita contra algo, que saquen la fuerza que llevan dentro”, finalizó el director de “Cabrini”.

