“Calabozos y Dragones”: Chris Paine, Hugh Grant y Sophia Lillis están en México

Parte del elenco de la nueva película “Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones” estuvo presente en la alfombra roja de la cinta, que se llevó a cabo este miércoles en Plaza Universidad, ubicada al sur de la CDMX. Los protagonistas de la adaptación del juego de rol, Chris Paine, Hugh Grant, Sophia Lillis, el director Jonathan Goldstein y el productor Jeremy Latchan estuvieron ahí.

A su paso por la alfombra roja, Hugh Grant declaró que era la primera vez que estaba en México por lo que dijo estar feliz de pisar tierra azteca, y aseguró que lo que más le gustó de participar en la cinta de Latchan es que “no es una película de acción común”, sino que es “más humana y encantadora”.

Por su parte, Chris Paine habló de la importancia de presentar “Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones” en México, pues aseguró que en el país hay muchos fanáticos del juego de rol, popular desde la década de 1970 y 1980.

Sophia Lillis quien da vida a Doric en la cinta basada en el juego de rol, “Calabozos y Dragones” dijo que su personaje “es superincreíble” y que le gustaría ser como ella.

“Ella es super fuerte, muy decidida, y absolutamente genial. Me gustaría ser como ella. En realidad es por eso que me gusta interpretar personajes tan fuertes. Me gusta interpretar a gente que me gustaría conocer algún día”.

Sophia Lillis, actriz