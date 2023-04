Camila Cabello y Shawn Mendes se besan en público, ¿habrá reconciliación?

Camila Cabello y Shawn Mendes fueron captados juntos. Foto: AFP

Camila Cabello y Shawn Mendes tuvieron un cariñoso reencuentro durante el festival Coachella, donde la pareja de artistas, que mantuvo una relación seria durante más de dos años, fue captada besándose.

Las redes sociales, y los presentes en el festival, fueron testigos de que la llama entre Camila Cabello y Shawn Mendes no se ha apagado, aunque la pareja anunció su ruptura a finales de 2021 y desde entonces no se había vuelto a saber si mantenían contacto o no.

Los videos y fotos que rondan en las redes sociales de la pareja los muestran compartiendo su compañía y besándose entre el público, como si fueran una pareja normal que acude al festival de música.

Ver más Camila cabello y shawn mendes BENSANDOSE en coachella VOLVIERONNNN???pic.twitter.com/PwPIh3GIkv — feli (@nom0leste) April 15, 2023

Ahora el fandom de Camila Cabello y Shawn Mendes hablan sobre una posible reconciliación entre la pareja y así vivan una segunda etapa de su relación.

El romance entre Camila Cabello y Shawn Mendes comenzó como una sensual conexión al son de su colaboración en “Señorita” que más tarde se transformó en un amor sólido y ahora, después de la ruptura parece que han tenido un reencuentro.

Hasta el momento, ni Camila Cabello y Shawn Mendes se han pronunciado de manera oficial sobre su reencuentro en el festival de Coachella.

Ver más Camila Cabello y Shawn Mendes anoche en Coachella, besándose pic.twitter.com/sRe3Zfg8yL — Indie 505 (@Indie5051) April 15, 2023

Ellos mismos explicaron que eran grandes amigos cuando decidieron colaborar juntos en “Señorita”, la canción que se convirtió en todo un éxito en 2019 y fue en noviembre de 2021 cuando la pareja anunció su separación, pero enfatizó su amor mutuo. “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”, dijeron en su comunicado.

Muchos se preguntaron en ese momento qué llevó al final de la relación. Según fuentes cercanas a Camila en una entrevista exclusiva con E! News, fue Shawn Mendes quien “inició la conversación” para romper, algo que no le sentó bien al principio. Sin embargo, aunque Camila estaba “muy molesta por la ruptura”, ambos coincidieron en que era lo mejor para su relación.

Cuatro meses después de la ruptura, Shawn Mendes se abrió a sus fans en un emotivo video en el que habla de sus sentimientos mientras tocaba unas notas en el piano.

“Cuando estás rompiendo con alguien, no te das cuenta de todo lo que viene después. Es como, ¿a quién llamo cuando tengo un ataque de pánico, a quién llamo cuando estoy en… Y creo que ésa es mi realidad ahora”, dijo el intérprete de “I’ll be Okay”, canción en la que también habla del dolor de una separación.