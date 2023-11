Camila Fernández dice que su abuelo Vicente Fernández se manifestó en su funeral

Camila Fernández mencionó que su abuelo, Vicente Fernández se manifestó en su funeral, te contamos todos los detalles sobre lo que dijo.

La cantante Camila Fernández estuvo presente en el evento Women of the Year 2023 de la revista Glamour, en el que habló acerca de su nuevo material y dio a conocer un hecho personal ocurrido en el funeral de su abuelo.

La intérprete, quien está estrenando disco con el que sorprendió a muchos incursionando en el mariachi, no solo como cantante, sino también como compositora, nos habló sobre un evento paranormal que experimentó cuando su abuelo, Vicente Fernández falleció.

“Fue algo muy bonito y justo en la canción lo menciono también, donde digo todavía su caballo no lo deja de buscar, dice que en la sierra se escuchaba relinchar. Cuando llega el ataúd de mi abuelo al rancho, antes no se escuchaba nada y cuando llegó el ataúd y todos los caballos empezaron a relinchar. Siempre que contaba eso lloraba ahorita ya le acuerdo y se me hace una memoria super bonita”,

dijo la cantante.