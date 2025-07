Camila Fernández se avienta “palomazo” de su nuevo sencillo y sorprende con su voz

GENERANDO AUDIO...

Camila Fernández está lanzando la canción “La loca era yo”. Foto: Cuartoscuro

Camila Fernández estrenó su más reciente sencillo “La loca era yo”, una canción intensa de desamor que forma parte de su nuevo disco “La Fernández”, proyecto con el que reafirma su amor por la música ranchera y se posiciona como la primera mujer de su familia en cantar mariachi vestida de charra.

En entrevista con Unotv.com, la hija de Alejandro Fernández expresó su emoción por el lanzamiento: “Estoy emocionadísima porque estoy sacando este nuevo álbum que se llama ‘La Fernández’, porque soy la primera mujer de mi familia cantando mariachi”.

“La loca era yo”: una historia de desamor con la que muchos se identifican

El nuevo tema de Camila narra la historia de una mujer engañada que fue tachada de “loca” por sospechar de una infidelidad, hasta que la verdad salió a la luz. “Es un rolón. Todos hemos pasado por eso, cuando te hacen sentir mal por desconfiar, pero al final tenías razón”, dijo entre risas.

La canción incluye frases como: “Desilusionada, insegura y una pobre tóxica no me bajabas”, con las que busca conectar emocionalmente con su audiencia. “Me encanta escribir de despecho, crecí escuchando canciones así por mi mamá, que felizmente divorciada, tenía siempre esa música puesta en la casa”, confesó.

“La Fernández”: orgullo familiar y empoderamiento femenino

El nombre del disco “La Fernández” no es casualidad. Más allá de su apellido, Camila quiso reflejar un cambio de paradigma en su familia musical: “Siempre vimos a los hombres vestidos de charro frente al mariachi. Ahora yo soy la primera mujer en hacerlo, y eso me da mucha fuerza para representar a las nuevas generaciones”.

El álbum incluye 11 canciones, de las cuales 10 son de despecho y una de amor: “Retumbando en el Cora”, dedicada a su esposo, un charro con quien comparte la pasión por la cultura mexicana.

El videoclip de este tema tiene un detalle especial: originalmente lo iba a protagonizar junto a su esposo, pero tras una lesión de él, recurrió a Leonardo Leal y Noelia Ibarra para encarnar una historia romántica entre un charro y una amazona. “Salió algo muy bonito, muy mexicano y muy yo”, aseguró Camila.

Un tributo a Vicente Fernández y un reencuentro con su papá

Camila también participa en la gira “De Rey a Rey” de su papá Alejandro Fernández, un homenaje a Vicente Fernández, su abuelo y gran inspiración.

Aunque lleva más de 10 años de carrera, Camila reconoció que esta colaboración con su padre es un parteaguas. “Nunca me había ayudado directamente. Que me haya invitado a esta gira es un honor. Me llena de vida que el público me reciba con tanto amor”.

También compartió que no le pesa llevar el apellido Fernández: “Me encantan los retos. Sé que el público espera una vara alta, pero me encanta trabajar y estoy feliz de representar a mi familia con mi estilo”.

¿Y qué sigue para Camila?

Además del disco, Camila tiene una agenda llena: fechas en Estados Unidos durante todo septiembre, presentaciones en solitario y con su papá. “Estoy sacando álbum, canciones, estoy con mi gira, con la gira de mi papá… Estoy a full, pero feliz porque esto lo decreté y aquí estoy porque me encanta”.

En cuanto a su futuro, no tiene dudas: “Si no hubiera sido cantante, hubiera sido cantante. No sirvo para otra cosa. Amo esto, nací cantando y es lo que quiero seguir haciendo”.

Y si te lo preguntas, sí: ella misma prefiere que vayas a su concierto antes que a terapia. “Ahí lloras, ríes, gritas… todo lo que necesitas. ¡Vayan!”, concluyó con una sonrisa.