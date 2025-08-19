GENERANDO AUDIO...

Camila Mendes toma cerveza en trajineras de Xochimilco. Foto: AFP

La actriz estadounidense Camila Mendes está en México y fue sorprendida bebiendo una cerveza en las trajineras de Xochimilco, aunque por el momento se desconoce si su estancia en México es por trabajo o simplemente para conocer el país.

A través de su cuenta en Instagram, la joven compartió con sus seguidores algunos pasajes que tuvo en este destino turístico que se encuentra en el sur de la Ciudad de México.

Camila Mendes en México

La actriz mostró imágenes donde convive con sus amigos en una de las famosas embarcaciones (de nombre “El buque fantasma”) y que ofrecen recorridos en la zona. Y como no podía faltar, también añadió un breve momento con un mariachi.

Además de que Camila Mendes se tomó una cerveza en las trajineras de Xochimilco, ante una tarde soleada digna de postal, también resaltó la presencia de un perrito de pelaje negro, el cual estaba dormido en la embarcación (aunque se desconoce si era del dueño de la lancha o del mariachi).

En sólo un día, el contenido de la actriz generó más de 370 mil “me gusta” y más de 700 comentarios.

¿Quién es Camila Mendes?

Camila Mendes nació el 29 de junio de 1994 en Charlottesville, Virginia, en Estados Unidos. Es hija de padres brasileños, su madre es originaria de Porto Alegre y su padre de Brasilia.

Tiene una hermana mayor y durante su infancia se mudó en 16 ocasiones, aunque gran parte de su niñez la pasó en Florida. A los 10 años vivió un año en Brasil, lo que fortaleció su conexión con sus raíces. Desde pequeña mostró interés por la actuación y participó en obras escolares.

Formación académica

En 2016, se graduó de la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Durante este tiempo, entabló amistad con la cantante Maggie Rogers y participó en uno de sus videoclips.

También reveló haber sido víctima de agresión sexual en la universidad, experiencia que la inspiró a tatuarse la frase “Construir un hogar”.

Trayectoria profesional y su vida personal

Su primera aparición fue en un comercial de IKEA. Ese mismo año, fue elegida para interpretar a Veronica Lodge en “Riverdale“, papel que la lanzó a la fama internacional.

Ha trabajado en películas como “The New Romantic“, “La cita perfecta” y “Palm Springs”, esta última aclamada en Sundance.

Mendes ha denunciado discriminación en Hollywood por su origen latino. Se identifica como latinoamericana, orgullosa de su herencia brasileña y habla portugués con fluidez.