Cancelan presentación de Luis R. Conriquez en la Feria de Metepec

Cancelan presentación de Luis R. Conriquez. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Luis R. Conriquez quedó fuera del palenque de la Feria de Metepec 2025, luego del zafarrancho que se armó tras su presentación en la Feria del Caballo en Texcoco, en donde el cantante no interpretó narcocorridos.

La cancelación de la presentación del cantante fue confirmada por el alcalde Fernando Flores, asegurando que, hasta el momento, Luis R. Conriquez es el único famoso que no se presentará en la Feria de Metepec 2025.

En entrevista con Azucena Uresti, el alcalde aseguró que, tras lo sucedido en Texcoco, autoridades exhortaron a evitar grupos o cantantes que entonen temas en los que se haga apología al delito.

“Se tenía considerada la participación. Después de lo acontecido en Texcoco, recibimos un exhorto por parte de la Fiscalía y el Gobierno del estado para que no se permitiera la participación de este tipo de grupos y nosotros vamos a acatar las instrucciones como se nos ha solicitado… Se exhortó para que no cante temas que hagan apología al delito… hasta ahorita, lo que tengo entendido es que no va a la feria. Ya está cancelado”.

Luis R. Conriquez se presentaría en el palenque de la Feria de Metepec 2025 el próximo 15 de mayo.

Además, el alcalde del municipio mexiquense aseguró que al resto de cantantes que forman parte del cartel del palenque se les exhortará a no tocar temas que hagan apología al delito y la violencia.

¿Qué dijo Luis R. Conriquez tras la cancelación de la Feria de Metepec 2025?

Después de que el alcalde confirmara la cancelación de la presentación del cantante, el famoso no se ha pronunciado al respecto. A través de sus redes sociales, solamente ha compartido información sobre su nueva canción.

¿Qué pasó en el palenque de Texcoco tras la presentación de Luis R. Conriquez?

Hace unos días, tras la presentación de Luis R. Conriquez en el Palenque de la Feria del Caballo en Texcoco, el escenario se convirtió en el blanco de los destrozos de los seguidores del cantante, quienes arrasaron con todo a su paso, molestos porque el famoso no cantó narcocorridos.

Los fanáticos destrozaron instrumentos musicales, pese a los intentos del equipo de seguridad por parar el zafarrancho.