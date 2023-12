Canciones de John Lennon más importantes en The Beatles y en solitario

La vida de John Lennon acabó trágicamente el 8 de diciembre de 1980.

su leyenda sigue viva, su música se continúa escuchando en todo el mundo y su figura es aún una fuente de inspiración para otros artistas ya que creó canciones que de alguna u otra manera cambiaron al mundo.

“Imagine”

“Imagine” es la canción más exitosa y emblemática de la carrera de John Lennon como solista, nos deja indagar en los deseos ideológicos más profundos de músico y humano. Un mundo en el que no existe la religión y las personas viven en paz respetando cada una de sus diferencias. El tema, en palabras de Lennon, fue compuesto en una mañana del 71’ en su habitación mientras Yoko lo miraba atentamente. Incluso en entrevistas dijo que “es lo mejor que he escrito”.

La canción se ha convertido en un símbolo de esperanza y en himno de todos lo soñadores capaces de imaginar un mundo mejor.

“I Want to Hold Your Hand”

“I Want to Hold Your Hand” fue el primer encuentro de la mayoría de estadounidenses con la magia de la composición de Lennon, es el tema que inició la Beatlemanía.

Fue el primer éxito estadounidense del grupo en el número uno, al ingresar el 18 de enero de 1964 en el número 45 de la lista Billboard Hot 100 y comenzar la invasión británica a la industria musical estadounidense. Para el 1 de febrero había llegado a la cima del chart y permaneció allí durante siete semanas antes de ser reemplazado por “She Loves You”, también de The Beatles.

La canción compuesta por Lennon en mancuerna con Paul McCarney representaba lo que el productor George Martin llama “el vértice de la primera fase del desarrollo de los Beatles”.

“A Day in the Life”

Considerada por muchos como una de las obras maestras de la banda de Liverpool y como una de las mejores canciones de la historia, aunque “A Day in the Life” está acreditada a dúo Lennon-McCartney fue mayormente escrita por Lennon

Es reconocida como la mejor colaboración Lennon-McCartney, “A Day in the Life”, aunque no fue reconocida como una obra maestra hasta los años 80, después de la muerte de John Lennon.

La canción reúne letras inspiradas en los periódicos y en la vida de Lennon con la idea de McCartney de que músicos clásicos tocaran lo que el productor George Martin llama un “orgasmo orquestal”.