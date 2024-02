Los puso en la cima: las canciones de Juan Gabriel que llevaron al éxito a otros artistas

Las canciones de Juan Gabriel llevaron al éxito a artistas. Fotos: Getty Images

Juan Gabriel es parte de la historia musical de México. ¿Sabías que hay artistas que alcanzaron la cima del éxito con canciones de su autoría? En Unotv.com te lo contamos.

¿Quiénes son los artistas que lograron el éxito con canciones de Juan Gabriel?

Rocío Dúrcal

Sin duda, la cantante, quien es considerada como “La española más mexicana”, fue una de las artistas que lograron alcanzar el éxito gracias a canciones de Juan Gabriel.

La intérprete de “Hoy lo vi pasar” puso su voz en canciones del “Divo de Juárez” como:

“Costumbres”

“ Me nace del corazón “

“ “Diferentes”

“ Fue tan poco tu cariño “

“ “Amor Eterno”

“ La muerte del palomo “

“ “Me gustas mucho”

Además de colaborar juntos en temas como “Fue un placer conocerte”, “El Destino” y “Déjame Vivir”, Rocío Dúrcal fue nominada al Grammy por el álbum “Canta a Juan Gabriel I”.

José José

Todos podríamos pensar que “Lo pasado, pasado” es de la autoría de “El príncipe de la canción”, pero no es así. El tema fue compuesto por Juan Gabriel.

Sin embargo, gracias a su interpretación, el tema se convirtió en uno de los más importantes en su carrera.

Lucha Villa

La cantante, quien tuvo que dejar su carrera después de una cirugía que casi le cuesta la vida, logró el éxito con su álbum “Interpreta a Juan Gabriel”.

Los temas de su autoría que fueron incluidos son “Ya no me interesas”, “Tú a mí no me hundes”, “No Discutamos” y “Resulta”, que años después fue interpretado por Jenni Rivera.

Luis Miguel

Al igual que otros cantantes, “El Sol” tuvo el placer de grabar “Mentiras”, una canción que el mismo Juan Gabriel le regaló a los 12 años y que fue incluido en su primer disco.

A pesar de que no fueron tan cercanos, Luis Miguel contaba con el respeto y admiración del “Divo de Juárez”, quien llegó a componer más de mil 800 canciones, según los medios.

Ana Gabriel

Es imposible imaginar la canción de “Luna” en voz de otro artista. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que Juan Gabriel es el autor.

La “Luna de América” llegó a los primeros lugares en las listas de popularidad con el tema, el cual fue un obsequio por parte del intérprete de “No tengo dinero”.

¿Qué otros artistas llegaron a la cima gracias al “Divo de Juárez”?

Las canciones de Juan Gabriel quedaron plasmados en cantantes que, gracias a su sello, llegaron a la cima. Entre otros artistas que pusieron voz a sus temas se encuentran:

Lupita D’Alessio – “Inocente pobre amiga”

– “Inocente pobre amiga” Aida Cuevas – “ Te doy las gracias “

“ Vicente Fernández – “La Diferencia”

– “La Diferencia” Lucía Méndez – “ Un alma en pena “

“ Daniela Romo – “De mí enamórate”

– “De mí enamórate” Roberto Jordán – “No se ha dado cuenta “

“ Jaguares – “Te lo pido por favor”

– “Te lo pido por favor” Isabel Pantoja – “ Así Fue”

Maná – “Se me olvidó otra vez”

– “Se me olvidó otra vez” Thalía – “ Gracias a Dios “

“ Nelson Ned – “El día que me acaricies lloraré”

– “El día que me acaricies lloraré” Angélica María – “Tú sigues siendo el mismo“

Es importante señalar que, de acuerdo con los reportes, el “Divo de Juárez” es considerado como el artista mexicano con la mayor cantidad de discos vendidos.