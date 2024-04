Entre el rock y la onda hippie: el top 10 de canciones de los años 70

La música en inglés influyó en los sonidos de México en los 70. Fotos: Shutterstock

Si bien, la música en inglés ya se había ganado un lugar en el público mexicano desde una década antes, en los años 70 el gusto por lo que venía de otras fronteras, en especial de Estados Unidos, tuvo mayor repercusión y para muestra, este conteo de canciones que se pusieron en onda en aquellos años.

La influencia del rock cobró fuerza desde que ya se cantaban los éxitos en inglés en español, con voces como la de Johnny Laboriel, César Costa y Enrique Guzmán. Para los 70, el movimiento hippie ya había influido en México a la par de los sonidos del rock psicodélico.

Top 10 canciones de los años 70

A principios de la década, el festival Avándaro (1971) fue todo un suceso musical…

“Lost In My World”

De Los Dug Dug’s. La banda creada en Durango pasó de hacer covers de Los Locos del Ritmo a cantar los éxitos de The Beatles. La influencia del inglés se arraigó en México y ellos son pioneros del movimiento de psicodelia hecho en el país.

Grabaron en inglés y en español.

“Chavo de onda”

De la leyenda viviente del rock nacional, Alex Lora. El tema fue lanzado con la primera banda que hizo historia, Three Souls in My Mind, el resto de su trayectoria es conocida con El Tri.

El compositor nacido en Puebla también grabó canciones de su autoría en inglés en sus inicios. En esa época también sonaban “Perro negro y callejero” y “A.D.O.”.

“Mi matamoros querido”

Las propuestas del norte del país se abrieron paso en el centro, su cercanía con Estados Unidos facilitó su manejo del inglés y por eso les fue fácil componer en ese idioma. En medio de todo eso, se catapultó otro grande de la música popular, otra estrella de esas fronteras: Rigo Tovar.

Característico de su look: el pelo largo y las gafas.

“Oye cómo va”

Una promesa más surgía de la época en la que ponderó el movimiento hippie y se trata de nada más y nada menos que del gran alumno del guitarrista tijuanense Javier Bátiz: Carlos Santana.

“Oye cómo va” es la versión de Santana del mambo compuesto por Tito Puente. Santana es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia y previo a que el mexicano buscara suerte en solitario, perteneció a la banda de su mentor, Los Tj’s.

“Si me dejas ahora”

El legado de la canción romántica mexicana continuó con la voz irremplazable de José José. El intérprete nacido en Clavería, daba sus primeros pasos y lo hizo de una forma impresionante en el festival Otis (1970) con “El Triste”.

“Siempre en mi mente”

Ya se cantaban éxitos de Juan Gabriel y este sencillo es parte de su décimo álbum. El “Divo de Juárez” solía hacer un guiño en sus presentaciones en vivo con el éxito en inglés que lleva las mismas palabras y de repente pronunciaba un “you’re always on my mind” cuando la cantaba en sus shows.

“Volver, volver”

Vicente Fernández comenzó a hacer su historia a finales de los años 60. Ya para los 70, se escuchaba esta letra del compositor Fernando Z. Maldonado.

“Quédate”

Los Joao fueron fundada en Xalapa, Veracruz en 1967. Además de sus baladas, tuvieron éxitos tropicales como su versión de “Vamos a la playa” y “El Parasol”.

“La de la mochila azul”

En pleno auge de la contracultura y la juventud levantada contra la represión, una estrella infantil le sonreía a México, se trata del en aquel entonces Pedrito Fernández.

La canción lleva el mismo tema de la película que protagonizó en 1979.

“Y.M.C.A”

Y como la música en inglés era de lo preferido, incluimos este éxito del grupo disco The Village People. Otro hit de este género que se adueñaba de las pistas era “I will survive” de Gloria Gaynor.