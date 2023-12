Canciones de Navidad para estar en mood festivo y no está “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey

La Navidad se llena de canciones acordes para la ocasión. Foto: Shutterstock

La llegada de diciembre viene acompañada por la Navidad y con ella varias canciones que capturan el espíritu de la temporada.

A días de Navidad hacemos un recuento de aquellas canciones ideales para escucharlas alrededor del árbol y en compañía de la familia. La lista no incluye “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey, que este 2023 no alcanzó el número 1 en las listas.

Canciones para escuchar esta Navidad 2023

John Lennon: Happy Xmas

La canción es un clásico navideño y fue lanzada en 1972 por John Lennon y Yoko Ono como fue parte de su campaña pacifista donde condenaban la guerra que había empezado Estados Unidos contra Vietnam.

Wham: Last Christmas

A pesar de que el título de la canción nos hace creer que se trata de algo relacionado con la Navidad, en realidad el contexto detrás de esta pieza musical de los años 80 es bastante diferente ya que trata sobre toparte con tu ex luego de terminar la relación.

Marvin Gaye: I want to come Home for Christmas

“I Want to Come Home for Christmas” captura las emociones y sentimientos asociados con la alegre temporada. La canción fue lanzada en 1972 y Gaye mezcló R&B, gospel y música soul para crear una atmósfera nostálgica y cálida, evocando una profunda sensación de anhelo, amor y unión durante la temporada.

José Feliciano: Feliz Navidad

El sencillo de Navidad que grabó el mítico músico en 1970 integra el álbum que lleva el mismo nombre y su verso es inconfundible: “Feliz Navidad, próspero año y felicidad” en el coro, y un “I wanna wish you a merry Christmas, from the bottom of my heart”.

Willie Colón: Aires de Navidad

“Aires de Navidad” de Willie Colón y Héctor Lavoe es una canción festiva que celebra la temporada, específicamente la Navidad. La letra transmite la alegría y emoción que llega con las festividades.

Queen: Thank God it’s Christmas

Es un sencillo navideño lanzado por la banda de rock inglesa británica Queen a finales de 1984 como parte de su disco The Works, aunque nunca fue incluida en ningún álbum de estudio. Solo apareció en el Greatest Hits III que fue lanzado en 1999. La canción fue escrita por el guitarrista Brian May y por el baterista Roger Taylor.

Arianna Grande: Santa Tell me

La canción trata sobre una mujer joven que busca la seguridad de Santa Claus de que el hombre que le interesa se quedará por mucho tiempo. Quiere asegurarse de que este hombre es el verdadero amor que está buscando y que no la dejará sola cuando termine la temporada navideña. Quiere asegurarse de no meterse en una relación que no durará, por lo que le ruega a Santa que le diga lo que debe hacer.

Camila: Navidad sin ti

La canción se lanzó en 2021 y fue escrita por Mario Domm y Pablo Hurtado y aborda la primera Navidad tras la ruptura del ser amado.

Ru Paul: Baby Doll

Ru Paul, quien abrió las puertas de las drag queens al público masivo, también es una las personalidades que tiene un tema para estas festividades.

Phoebe Bridgers: Christmas Song

Phoebe Bridgers hace equipo con Jackson Browne para entregarnos un cover al melancólico tema “Christmas Song”, original de McCarthy Trenching.

Sam Smith: Night before Christmas

“Night Before Christmas” es una balada que alude a la búsqueda de amor. El tema se estrenó como parte del álbum festivo “The Holly & The Ivy” de Smith.