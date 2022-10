“No me llores, no…”: canciones para honrar a los difuntos en Día de Muertos

En México se celebra el Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre. Foto: AFP

La gran tradición mexicana para honrar a las personas que se han ido es el Día de Muertos y en ella participan familias enteras. La celebración es tan especial que despierta admiración en el mundo y fue declarada en 2003, Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, por parte de la Unesco.

El Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre. Es común ver en nuestro país luminosos altares con fotografías de nuestros difuntos y calles con largos caminos de cempasúchil. Uno de los eventos más esperados es el gran desfile en Ciudad de México y la música juega un papel importante cuando se trata de hablar de la muerte.

Canciones para el Día de Muertos: recuerda con música a tus difuntos

La forma en la que el mexicano celebra a la muerte también tiene lugar en otras partes del mundo, donde se pueden ver réplicas de altares que hacen referencia a esta festividad de noviembre.

Lo mismo ocurre con la música y son varias las canciones que han traspasado fronteras porque suelen escucharse en estos días para recordar a un ser querido que partió.

Entre las canciones están:

“La Llorona”

Es una canción que ha pasado por varias generaciones y lo mismo ha sido cantada por Chavela Vargas y Lila Downs que por la joven Ángela Aguilar.

Tápame con tu rebozo, Llorona

porque me muero de frío

Tápame con tu rebozo, Llorona

porque me muero de frío

Es parte de la letra

El tema es tan representativo de México que fue incluido en la película “Coco”, una animación que muestra la festividad del Día de Muertos.

Se sabe que el origen de la canción es en el Istmo de Tehuantepec, que se ubica entre Oaxaca y Veracruz.

“La Martiniana”

Es un son más del Itsmo. Se dice que una versión antigua del tema llevaba el nombre de Micaela, pero se popularizó “La Martiniana”, a partir de los versos del poeta oaxaqueño Andrés Henestrosa.

La parte más sublime de la canción:

No me llores, no

No me llores, no

Porque si lloras, yo peno

En cambio si tú me cantas,

Yo siempre vivo y nunca muero

“Mis muertos”

Es una de las letras más recientes. La canción fue lanzada en 2019 en el disco “La enamorada” de Julieta Venegas.

Mis muertos me acompañarán

Me darán tranquilidad

Convierten tristeza en canción

Habitan el aire con su voz

Escribió la compositora

“Recuérdame”

Se sumó a los temas especiales para recordar a los que ya se han ido y esto se debió al éxito que tuvo la película “Coco”.

Fue compuesta por Robert López y su esposa Kristen Anderson-López, también autores de la canción de “Frozen”, “Let it Go”.

Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor

Recuérdame, no llores por favor

Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás

A solas yo te cantaré soñando en regresar

Dice “Recuérdame”

“La Calaca”

Es una canción con un toque más alegre y narra que la muerte ronda el panteón de Dolores buscando a compositores, periodistas, licenciados y doctores para llevárselos.

El huapango cuenta con la voz de la cantante mexicana Amparo Ochoa y con humor habla de “la calaca”:

Tuku tuku tiki taka

Que recanija calaca

Cuando menos lo pensamos

Nos hace estirar la pata

Yo me le escapé una vez

Pero por poco y me atrapa