“Candy Cruz”: elenco, sinopsis, tráiler y fecha de estreno

“Candy Cruz” es una serie familiar. Foto: HBO.

“Candy Cruz” es una serie de comedia protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, Erika Buenfil, Eugenio Siller, Dalilah Polanco y Fabrizio Santini, que busca honrar la cultura popular y los valores mexicanos. Unotv.com platicó con parte del elenco sobre esta serie familiar.

Cassandra Sánchez-Navarro reveló, que la serie tardó muchos años en lograrse concretar y que es un proyecto que la llena de orgullo: “la puedes ver con toda tu familia, vas a divertirte, a reírte y habla mucho sobre la cultura mexicana (…), es una historia de éxito, pero de un sacrificio también”.

Por su parte, Fabrizio Santini, aseguró que últimamente se hacen muchos proyectos de televisión alrededor de la comida, pues considera, que a todos los seres humanos, de manera instintiva, “les llama mucho la atención la buena comida”.

Eugenio Siller forma parte del reparto

En la serie “Candy Cruz”, Eugenio Siller da vida a Emiliano, un hombre que aparentemente lo tiene todo en la vida, pero en realidad esconde una profunda soledad y tristeza.

“Me gustó mucho interpretar este personaje, que tiene dos vidas completamente diferentes: la vida súper carismática en frente de las cámaras y la del ermitaño en casa, que no tiene habilidades sociales pues está un poco deprimido y triste hasta que llega a Candy a cambiarle la vida por completo”,

El actor de otros proyectos como “¿Quién mató a Sara”? y “Mi pecado” dijo, que esta serie que ya está disponible en HBO Max, enseña a las personas a disfrutar lo que tienen, a ser auténticos y salir al mundo siendo tú mismo: ” es muy inspiradora”.

“Candy Cruz”, la primera serie de Erika Buenfil

Erika Buenfil, después de debutar como actriz en 1977 en la telenovela “Acompáñame”, por primera vez fue invitada a formar parte de una serie. Se trata de “Candy Cruz”.

“Es la primer serie que hago. Cambiar tonos, verme en otro tipo de cámaras, fue una experiencia completa diferente. No fue fácil, de pronto uno se resiste al cambio, no me gustaba cuando grababa, tenía miedo y estaba insegura. Me pasaron muchas cosas, que finalmente disfruté y y aprendí”, reveló.

Buenfil da vida a una cómica villana en la serie, que ya está disponible en HBO Max, un personaje, que está convencida, se lo dieron gracias a sus redes sociales, pues la también influencer a demostrado lo chistosa y ligera que suele ser ante diversas circunstancias.

“Las redes sociales me sirvieron para demostrar esta cara de mí y ahora algunos personajes que me están ofreciendo, me han abierto un camino completamente diferente”, compartió Erika.

“En la vida real yo soy un payaso, me gusta mucho ser juguetona, me río de mí, me río de las circunstancias y me río de la gente, pero a veces me paso”. Erika Buenfil.

¿De qué trata “Candy Cruz”?

La historia de Candy Cruz se centra en una joven (Cassandra Sánchez-Navarro), con una pasión desbordante por la cocina, cuya vida cambia por completo cuando inesperadamente se convierte en la estrella principal del popular concurso de cocina Sabor Secreto.



Pero como toda estrella en potencia, en el camino se encontrará abrumada por la fama, la competitividad en el reality y las altas expectativas que genera el estar en un concurso de cocina. Estas situaciones llevarán a Candy al desborde de sus emociones y no habrá ingrediente o receta que le ayuden en este trayecto de autodescubrimiento, que la hará aún más fuerte y auténtica.