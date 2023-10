“Candy Cruz”, la primera serie de Erika Buenfil

“Candy Cruz” es una serie de comedia para toda la familia. Foto: Instagram/HBO Max.

Erika Buenfil, después de debutar como actriz en 1977 en la telenovela “Acompáñame”, por primera vez fue invitada a formar parte de una serie. Se trata de “Candy Cruz”.

“Es la primer serie que hago. Cambiar tonos, verme en otro tipo de cámaras, fue una experiencia completa diferente. No fue fácil, de pronto uno se resiste al cambio, no me gustaba cuando grababa, tenía miedo y estaba insegura. Me pasaron muchas cosas, que finalmente disfruté y y aprendí”, reveló a Unotv.com.

Buenfil da vida a una cómica villana en la serie, que ya está disponible en HBO Max, un personaje, que está convencida, se lo dieron gracias a sus redes sociales, pues la también influencer a demostrado lo chistosa y ligera que suele ser ante diversas circunstancias.

“Las redes sociales me sirvieron para demostrar esta cara de mí y ahora algunos personajes que me están ofreciendo, me han abierto un camino completamente diferente”, compartió Erika.

“En la vida real yo soy un payaso, me gusta mucho ser juguetona, me río de mí, me río de las circunstancias y me río de la gente, pero a veces me paso”. Erika Buenfil.

[Te puede interesar: Erika Buenfil no tiene ganas de tener pareja: “No tengo tiempo”]

Elenco

La serie de Candy Cruz es protagonizada por Casandra Sánchez Navarro (Cindy la Regia), Eugenio Siller (¿Quién Mató a Sara?), Erika Buenfil (Amor en Silencio), Fabrizio Santini (Viajeros – MAX original), Emilio Guerrero (Tangos, tequilas, y algunas mentiras) y Dalilah Polanco (La familia P.Luche).

¿De qué trata “Candy Cruz”?

El personaje de Candy Cruz es una joven tímida, amante de la cocina, cuya vida da un giro inesperado cuando se convierte en el ingrediente estrella de un concurso televisivo de gastronomía. Pero las cosas no serán nada sencillas para ella, pues descubrirá que la fama conlleva muchas lagrimas.

Cassandra compartió en entrevista, que ella no sabía cocinar antes de comenzar el proyecto: “yo te podía hacer un súper gran sándwich y hasta ahí. Podía cocinar nada realmente y ahorita sí, te puedo hacer una gran salsa en un molcajete. Tomé como tres meses de clases”.



La serie es una creación de Chascas Valenzuela (“¿Quién Mató a Sara?” y “Santa Diabla”), bajo la dirección de Leche Ruiz (“¿Quién mató a Sara?”) y Juancho Cardona (“La Negociadora”), quienes mezclaron los ingredientes perfectos para mostrar esta conmovedora y entrañable historia.