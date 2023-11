“Mi época más oscura”: cantante Adriana Ríos revela caso de grooming y otras mujeres comparten sus experiencias

Después de polemizarse la relación de la influencer Pau Florencia y Mauricio Cuevas, donde se señaló un caso de grooming, durante una entrevista de la creadora de contenido Florencia Guillot, ahora la cantante Adriana Ríos compartió su caso, “la época más oscura de mi vida”.

A través de su cuenta de TikTok (@adrianariosmusic), la artista mexicana platicó una etapa de su adolescencia, la cual no se había animado a compartir.

A través de varias entregas, reveló que anduvo con su entrenador de basquetbol a la edad de 17 años, mientras él ya estaba en los 26.

Sin dar su nombre, dijo que el joven se desempeñaba como entrenador asistente de la selección de Baja California, además de ser entrenador en una preparatoria en la ciudad de Tijuana.

Dijo que la relación duró alrededor de 2 años y medio. Tras terminar, él se casó con una de sus jugadoras, a la que le llevaba 11 años de diferencia.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, anduvieron a escondidas, con el propósito de que no lo corrieran y sus padres no lo prohibieran.

Para la también compositora, ese tiempo se convirtió la época más oscura de su vida por las diferentes experiencias y el cambio en su forma de ser.

Varios años después de esa experiencia, considera que alguien a la edad de 17 años es manipulable e influenciable, además de realizar acciones que no quiere, pero las realiza “por amor”.

Incluso, mientras anduvieron, él le pedía que vivieran juntos, se casaran o tuvieran hijos.

“Alguien de 17 es supermanipulable, es superinfluenciable, y yo muchas veces me sentía en un círculo vicioso, me sentía deprimida, me sentía atrapada y accedí a muchas cosas que yo no quería hacer por amor, pero realmente todo fue el proceso de una manipulación y de realmente que no puedes competir o no puedes estar al nivel de una persona de 26 años cuando eres menor de edad, definitivamente no se puede”.

Adriana Ríos.