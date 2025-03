¿Hubo infidelidad? Cantante revela supuesta relación con Alicia Villarreal cuando estaba con Cruz Martínez; ella responde

GENERANDO AUDIO...

Alicia Villarreal acusó violencia familiar. Foto: Cuartoscuro

En medio de la acusación de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez por violencia familiar, Francisco Cantú reveló que, por un tiempo, hubo coqueteo entre él y la exvocalista de “Límite”.

El también cantante recordó que la intérprete de “Te aprovechas” lo invitó a abrir sus conciertos, y fue entonces cuando él comenzó a mostrar un interés amoroso.

“Ella me invitó a cantar a dueto y de ahí fue donde comenzó todo. De mi parte, te digo que comenzó todo porque ahí Alicia se me hizo que era una gran persona, muy sencilla, lo cual eso llama mucho la atención en los hombres. A mí sí me gusta Alicia, sí, empezamos a tener una muy buena amistad y casi yo, se puede decir, que la estaba cortejando”.

En entrevista con el programa “El gordo y la flaca”, Cantú aseguró que Alicia Villarreal le habría asegurado que su matrimonio con Martínez había llegado a su fin y que, incluso, el padre de sus dos hijos varones ya no vivía en la misma casa que ella.

“Antes de hacer cualquier movimiento o invitación a Alicia, le pregunté que qué pasaba con su esposo, Cruz Martínez, ella me dijo que estaban separados, que él ya no vivía en la casa, que había rentado un departamento en Monterrey”.

Tras la denuncia interpuesta por Alicia Villarreal, Cantú aseguró que no deseaba ser culpado por la situación y, dijo, busca “limpiar” su nombre.

“No quiero que se me culpe de esto. Ellos no han dado la versión del porqué se pelearon… Lo que quiero es aclarar y limpiar mi nombre porque, supuestamente, fue mi culpa”.

¿Qué dijo Alicia Villarreal de la supuesta relación con Francisco Cantú?

De acuerdo con el programa de televisión, tras las declaraciones de Francisco Cantú, el equipo de Alicia Villarreal negó toda clase de relación amorosa entre ellos.

“Ella jamás ha tenido ningún tipo de relación con este señor, solamente abriéndole los conciertos en ‘Gran Diosas’ y que lo tiene, simplemente, como un amigo”.