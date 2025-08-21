¿Cantante se presenta en la Feria de la Manzana ante un solo espectador?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Una cantante que se presentó en la Feria de la Manzana en Zacatlán, Puebla, ofreció un concierto para… ¡Una sola persona! A través de un video en redes sociales se dio a conocer el “triste” e insólito momento en que una mujer arriba del escenario canta el tema “Tu dama de hierro” frente a un único asistente que, animado, bailó y cantó al ritmo de la canción.

Sin embargo, a pesar de que el video se hizo rápidamente viral generando reacciones entre los internautas, tal parece que dicho momento no fue tan “lamentable” como pareciera.

Concierto para uno en Zacatlán de las Manzanas

El video que circula en redes sociales como TikTok, muestra a una mujer con un elegante vestido negro y peinado recogido cantando sobre uno de los escenarios de la famosa Feria de la Manzana, el icónico tema de la década de 1980, “Tu dama de hierro”, frente a un único asistente, a quien parece no importarle la lluvia, pues a pesar de estarse mojando, mostró mucho entusiasmo por escuchar a la valiente cantante.

Y es que mientras la mujer interpretaba el tema que hizo famoso la cantante Marisela, el hombre que se encontraba sólo se mostró atento en todo momento a la actuación, e incluso, bailó, se movió y dio vueltas al ritmo de la música.

Usuarios en redes sociales identificaron a la cantante como Yessi Villa, una mujer originaria de Zacatlán, Puebla, que se dedica profesionalmente a ofrecer presentaciones musicales. En su perfil de TikTok, Yessi cuenta con más de 12 mil seguidores.

¿Mentira o realidad?

Aunque se hizo viral la presentación de la cantante en Puebla que sólo fue escuchada por una persona, tal parece que la “desoladora” escena no es del todo cierta, ya que usuarios en redes sociales aseguraron que durante la presentación sí había más personas presentes, sólo que se encontraban guarecidas de la lluvia en unas gradas colocadas alrededor del escenario.

Incluso, la propia cantante publicó un video en el que ofrece otra perspectiva de su presentación en Zacatlán. En ella se observa a varias personas cantando y aplaudiendo. De hecho, se escucha a algunos asistentes gritar “otra, otra” cuando la mujer terminó su actuación.

Y aunque Yessi Villa no dijo nada al respecto del video en el que parece que ofreció un concierto a una sola persona, muchos usuarios comentaron en el perfil de la joven cantante, lo aliviados que se sentían de que sí hubiera tenido público que la escuchó.