Lore Aquino estrena su sencillo “Mandarinas y limones”. Foto: Cortesía

Cantante, compositora y pintora chiapaneca, Lore Aquino fusiona el folclor con ritmos como bossa nova, bolero, huapango y cumbia, creando un sonido vanguardista y potente. Con el disco No es Suficiente y tres sencillos de su próximo EP Nacimahí listos para el otoño de 2025, su trayectoria —reconocida en el patrimonio sonoro 100 años de la Música en Chiapas— se sostiene en una sólida formación musical.

En entrevista con UnoTV, Aquino habla de lo que significa ser mujer en una industria dominada por hombres, de su experiencia en Voces Lunares, de la necesidad de la autogestión artística y del sentido de su tema Mandarinas y Limones, lanzado en el Día Internacional de la Prevención del Suicidio como un “granito de arena” para crear conciencia.

Mujeres al frente: Lore Aquino

Originaria de Tuxtla Gutiérrez y radicada en la Ciudad de México, Aquino asegura que, aunque el panorama ha cambiado, abrirse camino como mujer en la música requirió doble esfuerzo.

“Cuando empecé en mi carrera, había un estigma: por ser mujer pensaban que lo ibas a hacer mal. Era difícil que te dieran una oportunidad, muchas veces te relegaban a telonera”, recuerda.

Hoy la compositora ve avances: “La mujer ha ganado un terreno importante en la música y tengo fe en que pronto estaremos a la par”.

Un ejemplo de que la equidad toma fuerza, recuerda, fue en el festival Voces Lunares, donde “toda la producción, luces y sonido, fueron hechas por mujeres… Trabajar así da una seguridad hermosa y una sensibilidad diferente”.

Autogestión en el arte antes que apoyos

Para Lore Aquino, la independencia es clave: “La carrera del artista empieza por uno mismo. Hay que armar un proyecto profesional, prepararse musicalmente, en finanzas y organización. Ya no basta con sacar un disco y esperar a que el mundo lo escuche”.

La creadora reconoce la importancia de los apoyos oficiales, pero advierte: “No podemos quedarnos sentados a ver si el gobierno nos apoya. Hay que tocar puertas, tener un press kit, videos, redes sociales activas. Si llega una beca, mejor, pero lo primero es la autogestión”.

Mandarinas y Limones: un bolero que abraza el alma

Su más reciente sencillo, “Mandarinas y Limones”, grabado con el legendario dueto Los Macorinos y el grupo Niñovan, nació de una reflexión sobre el amor propio y la incomparable singularidad de cada persona.

“Es un apapacho al alma, un regalo para recordar que eres único e irrepetible”, dice Aquino. Por ello, eligió lanzarlo el 10 de septiembre, Día Internacional para la Prevención del Suicidio, “como un granito de arena para decirle a la gente que no está sola”.

Un disco llamado fuerza

El tema es parte de Nazimaí, palabra maya que significa fuerza, su segundo disco de estudio que fusiona jazz y folclor mexicano.

Desde 2021, Lorena ha ido presentando sencillos como Mortal Capricho, Jamás Te Olvidaré y Tu Juego. El álbum completo saldrá a finales de 2025.

Arte en dos dimensiones

Además de la música, Aquino ha encontrado en la pintura otra forma de expresión. Ha expuesto en festivales de café y jazz, y ha ilustrado portadas de discos para artistas como Iraida Noriega.

“La pintura me da paz; ahora combino conciertos con exposiciones”, explica.

Raíces chiapanecas y sueños por cumplir

El próximo reto de Lore Aquino es, según sus propias palabras, llevar la riqueza musical de Chiapas a un nuevo nivel: “Quiero mostrar la cultura de mi estado a través de mi música”.

Con Mandarinas y Limones, Lore Aquino reafirma que la autogestión, la sensibilidad femenina y la defensa de la vida pueden coexistir en una sola voz: “Todos tenemos el compromiso de apoyarnos y recordar que lo estamos haciendo bien”, concluye.