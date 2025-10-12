Captan a Katy Perry y Justin Trudeau “muy cariñosos” en un yate

GENERANDO AUDIO...

Fotos confirman cercanía entre la cantante y el exmandatario. Fotos: Getty Images

La cantante estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fueron captados en actitudes “muy cariñosas” a bordo de un yate, lo que habría confirmado los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

El encuentro ocurrió a finales de septiembre en la costa de Santa Bárbara, California, a bordo del yate Caravelle, propiedad de la intérprete de Firework, según fotografías difundidas por el medio británico Daily Mail.

“Fotos impactantes que demuestran que Katy Perry y Justin Trudeau son pareja: Besos apasionados. Manos que se mueven.”. Daily Mail

Imágenes confirman cercanía entre Katy Perry y Justin Trudeau

De acuerdo con el reportaje fotográfico, la artista y el exmandatario canadiense fueron vistos abrazándose y compartiendo gestos de afecto.

En una de las imágenes se aprecia a Katy Perry y Justin Trudeau besándose y conversando sobre la cubierta principal del yate. La publicación señala que ambos permanecieron juntos durante varias horas, en un ambiente relajado y privado.

Rumores se avivaron tras cena en Montreal

Las fotografías confirmarían las versiones que circulaban desde el mes de julio, cuando la cantante visitó Montreal y fue vista cenando con el ex primer ministro canadiense en el restaurante Le Violon.

Desde entonces, diversos medios habían especulado sobre una posible relación entre Perry y Trudeau, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas sobre el tema.

El Daily Mail precisó que ambos han coincidido en varios eventos sociales y culturales durante los últimos meses, lo que habría fortalecido su cercanía fuera del ámbito público.

