Reaparece tras asalto: captan a Miguel Bosé en centro comercial

Captan a Miguel Bosé en centro comercial, luego de robo. Foto: Cuartoscuro

Miguel Bosé reapareció en un centro comercial de la alcaldía Álvaro Obregón, luego del violento asalto que sufrió hace unos días en su casa. En una imagen, captaron al famoso cantante la mañana del miércoles 23 de agosto, cerca de su casa. Hace unos días aseguró que se quedaría en la Ciudad de México para hacerle frente a lo que sea.

Puedes ver la foto de Miguel Bosé a partir del minuto 03:52.

Captan a Miguel Bosé en centro comercial tras asalto

El periodista Gustavo Adolfo Infante, en el programa “De primera mano”, compartió una fotografía que supuestamente le envió alguien del público y mencionó que el cantante ya retomó sus labores cotidianas.

“Si hubieras estado en un centro comercial de avenida Toluca en una tienda de autoservicio, ¿sabes a quién te hubieras encontrado comprando su despensa? A Miguel Bosé, ve la fotografía que alguien del público nos envía esta mañana tomada de una tienda de avenida Toluca, está el señor Miguel Bosé pagando en la caja, hoy 9:52 de la mañana salió a hacer su súper aquí en la Ciudad de México“, acotó el comunicador de espectáculos, al platicar con su reportero en un enlace televisivo.

¿Cuándo ocurrió el robo a la casa de Miguel Bosé?

Miguel Bosé informó en sus redes sociales que la noche del viernes 18 de agosto, 10 sujetos armados entraron a su casa y junto a sus hijos los tuvieron atados, luego de sufrir un asalto. A menos de una semana del terrible momento que vivió, el cantante extranjero ya retomó su vida y su rutina cotidiana.

Ver más

No hay denuncia por asalto

Fiel a su palabra, también externó que a pesar del delicado y tenso momento por el que pasó con sus hijos, no abandonaría México; sin embargo, hasta el momento Migué Bosé no ha interpuesto la denuncia correspondiente ante las autoridades de la fiscalía capitalina.

Según el reportero del programa “De primera mano”, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no cuenta con una denuncia por el robo a la casa del cantante Miguel Bosé, ya que la víctima y representantes del conjunto residencial no se han presentado ante autoridades ministeriales.

También desmintió que en la coordinación territorial Miguel Hidalgo tengan la camioneta de Miguel Bosé, que habrían robado los asaltantes en el Fraccionamiento Rancho San Francisco, donde ocurrió el robo. “Si no lo pasan a reconocer pasa a ser chatarra, no es así, la carpeta de investigación y la camioneta no se encuentran, no es verdad”, aclaró.