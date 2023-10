¡Le sacó brillo al piso! Captan a Yahritza bailando muy pegadita con una chica

Captan a Yahritza bailando muy pegadita con una chica. Foto: Cuartoscuro

La cantante Yahritza parece dejar atrás la polémica que desató, junto a sus hermanos, luego de los comentarios, poco afortunados, que hicieron de la comida mexicana. Ahora, la cantante fue captada bailando, muy pegadita, con otra mujer.

El video, que ya se hizo viral en redes sociales, da cuenta de cómo la joven, quien luce una camisa blanca y una gorra roja, demuestra que también tiene talento para el baile, pues se mueve con soltura mientras baila con otra chica que luce contenta por la pareja de baile que tiene.

La grabación fue compartida por una usuaria de Tiktok identificada como Lysnet Peña, quien aseguró que Yahritza bailó con algunos fans después del concierto que tuvo la joven; aunque no señaló en dónde se presentó Yahritza y su esencia.

Redes se dividen ante el video de Yahritza

Tras las imágenes de Yahritza bailando con una fanática, varios usuarios de redes sociales reaccionaron. La mayoría, de forma positiva:

“Eres hermosa, Yahritza”, “Cada quien sus placeres, muy bien por ti, Yahritza”, “Suertuda la que vaya a ser su novia”, “Qué padre que tiene una familia que la acepta y apoya, bravo. Sé feliz. Posdata baila mejor que muchos hombres”, “Tú sé feliz, mi niña, y que el mundo ruede”, “Y como dijo Juan Gabriel: lo que se ve no se pregunta. Esta niña no vive del que dirán”, “Qué bueno que Yahri es honesta, no es como otras personas que prefieren engañar viviendo una mentira”, “Ya hasta se me había olvidado quién era Yahritza”, son parte de los cometarios que se pueden leer en la publicación.