Cardi B explota contra quienes la etiquetan como mexicana

Cardi B es una rapera estadounidense. Foto: AFP

La rapera Cardi B se encuentra envuelta en la polémica debido a las declaraciones que hizo en uno de sus videos en vivo, pues aseguró sentirse ofendida de que la confundan con una mexicana.

La controversia se generó durante una transmisión que hizo para sus seguidores, donde señaló que le molesta que asuman que tiene raíces aztecas, pero no porque tenga algo en contra de nuestro país; sino porque su herencia es dominicana y está orgullosa de ella.

“Me siento ofendida cuando la gente me etiqueta como mexicana y cosas por el estilo, porque no lo soy. No soy mexicana”, dijo la cantante. “Imagina llamar ghanés a un nigeriano, llamar jamaicano a un haitiano, o llamar haitiano a un jamaicano, y dime cómo se sentirían ellos”, agregó.

Además, detalló que continuará defendiendo cada que la llamen con un origen que no le corresponde, porque “no van a seguir borrando sus nacionalidades’’.

Las declaraciones de la rapera generaron un gran debate entre los cibernautas, pues mientras unos la apoyan, otros lo han tomado a mal: “la dejaré de seguir porque soy mexicana”, “Se ofende que le digan que parece mexicana, deberíamos no darle más fama en México”, “No pareces mexicana”, “Se ve desde lejos que no eres mexicana”, “Que te llamen mexicana es un cumplido”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido.

¿De que nacionalidad es Cardi B?

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, es una rapera, cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense.

Nació el 11 de octubre de 1992 en Nueva York, sin embargo, las raíces de la rapera se remontan a República Dominicana por parte de su padre y a Trinidad y Tobago por parte de su madre.

Aunque su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por una vida turbulenta en el Bronx, donde formó parte de diversas pandillas callejeras, Cardi B ganó popularidad en las redes sociales y finalmente alcanzó la fama al protagonizar la sexta temporada del programa ‘Love & Hip Hop: New York’, en 2015.

Su nombre artístico, Cardi B, es una abreviación de su apodo de la infancia, Bacardi. Tras lanzar dos mixtapes a través de sellos independientes, llamó la atención de los ejecutivos de Atlantic Records y firmó un contrato discográfico a principios de 2017.

Su debut en la escena musical fue con el exitoso sencillo “Bodak Yellow”, que alcanzó el puesto número 1 del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, convirtiéndola en la segunda rapera en lograrlo como solista. Desde entonces, su carrera ha estado llena de éxitos, incluyendo temas como “No Limit”, “MotorSport”, “Finesse” e “I Like It”.