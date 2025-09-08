Cardi B se convierte en vendedora callejera para promocionar su nuevo álbum “Am I the Drama?”

GENERANDO AUDIO...

Cardi B promociona su nuevo disco. Foto: AFP

La rapera estadounidense Cardi B sorprendió a sus seguidores al adoptar un papel poco habitual, se disfrazó de vendedora callejera para promocionar su próximo álbum, “Am I the Drama?”.

La artista salió a las calles de Estados Unidos con una manta extendida en el suelo, sobre la que colocó copias de su disco en distintos formatos, incluyendo CD, vinilos y ediciones de colección, mientras animaba a los transeúntes a comprarlo.

En un video que compartió en sus redes sociales el pasado 6 de septiembre, se puede ver a Cardi B gritando precios y ofreciendo los productos de manera cercana y desenfadada.

En la descripción del video ironizó con el momento señalando que su sello discográfico le pidió hacerlo. “Mi sello dijo que tengo que salir a estas calles y vender este álbum“, dijo.

“¡$9.99! ¡$20! ¡$9.99 por los nuevos!”, se le escucha decir, mientras sostiene varillas de incienso y hace gestos para atraer la atención de quienes pasaban por la calle.

La promoción de su disco la llevó a cabo mientras escuchaba la canción Three Little Birds de Bob Marley y usó un gorro jamaicano denominado qianmome.

La publicación rápidamente se volvió viral, generando miles de reacciones y comentarios de fans sorprendidos por la originalidad de la acción.

La estrategia de Cardi B no solo buscó promocionar su música, sino también acercarse de manera directa a su público, rompiendo las barreras tradicionales de la industria musical.

Este acercamiento callejero reflejó su personalidad auténtica y su habilidad para mantenerse conectada con sus seguidores de una forma inesperada y divertida.

La artista incluso interactuó con quienes se acercaron a comprar el disco, posando para fotos y firmando autógrafos en plena calle.

“Am I the Drama?” será el segundo álbum de estudio de Cardi B, tras su exitoso debut en 2018 con “Invasion of Privacy”, que le valió un Grammy al Mejor Álbum de Rap.

Este nuevo proyecto incluye varios de sus últimos éxitos y promete consolidar aún más la carrera de la rapera en la industria musical.

Su lanzamiento oficial está programado para el 19 de septiembre de 2025, pero con esta estrategia, Cardi B logró que sus fans ya puedan acceder a su música de manera anticipada.

El álbum “Am I the Drama?” se perfila como uno de los lanzamientos más escuchados del año, además de lo musical, por las estrategias dentro de su difusión.

Cardi B estuvo dispuesta a romper esquemas y explorar nuevas formas de promoción, mezclando marketing, humor y cercanía con su audiencia.

La iniciativa se convirtió en tendencia inmediata en redes sociales, donde los seguidores elogiaron su creatividad y autenticidad.

La rapera ha dejado claro que, incluso con el estatus de superestrella, no duda en bajar a la calle para sorprender a su público y mantener su música siempre cerca de ellos.