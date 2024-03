“No vine a ser ejemplo a seguir”: con canción, Carín León responde a críticas sobre consumo de drogas

Con el adelanto de una canción que posteó en redes sociales, Carín León habría respondido a su más reciente polémica luego de que en un concierto confesó que con un tema en especial se le antojaba “echarse un perico”, expresión que se usa para el consumo de cocaína.

Es muy delicado que #CarinLeon esté normalizando el uso de drogas, mínimo debe de ofrecer 1 disculpa, y no es cosa menor lo que hizo, el uso de drogas ÷ los jóvenes (que en su mayoría son los que lo escuchan) es un problema grave y es un tema delicado. pic.twitter.com/kpbLZ3Jz3r

En redes sociales, Carín León compartió el fragmento de un tema titulado “Cuando la vida sea tr…”, mismo en el que se puede escuchar al intérprete describirse en la actualidad, niñez y juventud.

Cuando el cantante Carín León confesó su “antojo” en pleno concierto aseguró que no quería ser ejemplo, pues sabía la responsabilidad que debía tener al estar sobre el escenario.

Si el adelanto del tema se trata de una canción escrita por sí mismo y relata experiencias propias, Carín León aseguró que desde pequeño le gustó el “desmadre”, al tiempo que en otra estrofa, que podría ser el coro, sentencia que no vino a ser ejemplo a seguir

Este tema sale luego de las críticas que recibió acerca de que estaba dando un mal ejemplo a los jóvenes que le escuchan, que asisten a sus conciertos y cantan su música.

Por lo anterior, esa canción sería una forma de responder a todas las críticas sobre el supuesto consumo de drogas y vida de excesos que tiene el cantante originario de Hermosillo, Sonora.

Carin León se enfrenta a lo que ya pasó Dani Flow, y por un comentario con el que presuntamente promueve el consumo de sustancias ilícitas, piden cancelarlo en las redes sociales.

Fue en su show en el Estadio Fernando Valenzuela, en Hermosillo, Sonora, donde Carin León aparentemente promovió el consumo de drogas.

De acuerdo con un video, el cantante hizo su comentario al respecto cuando daba un mensaje en el que pedía al público no ver a los artistas como ejemplo.

“Nosotros no somos ejemplos, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un ‘perico’, lo que es”

Dijo Carin León en el concierto.