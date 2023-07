“Me siento burlada”: Carla Oaxaca lamenta que “Chuponcito” esté libre tras ser vinculado a proceso por acoso sexual

“Chuponcito” fue vinculado a proceso. Foto: Instagram | chuponcitoflores07

Carla Oaxaca, exrepresentante de José Alberto, mejor conocido como “Chuponcito”, a quien acusó de acoso sexual, dijo sentirse “burlada” luego de que el comediante logró llevar su proceso en libertad luego de ser vinculado a proceso.

En entrevista con el programa De primera mano, Carla Oaxaca aseguró que “Chuponcito” trató de llegar con un acuerdo económico con ella . Sin embargo, enfatizó que no desea el dinero del comediante que habría acosado a más mujeres.

“Se me hace increíble… mi pensar y mi sentir es que me siento burlada por la ley. Parece que la ley me quiere mandar un mensaje de ‘acepta una propuesta’. Porque el señor se acercó a mis abogados a hacer una propuesta (de dinero) pero no quise escucharlo. Yo quiero que se haga justicia y todo saben que no soy la primera ni la última que acosa el señor”, destacó Carla Oaxaca.

Oaxaca condenó que “Chuponcito” hubiera querido llegar a un acuerdo económico, situación que consideró “humillante”, pues, se trata de violencia a una mujer y no algún desperfecto material.

“Lo que me parece humillante es que piensa que con dinero se arregla, somos mujeres violentadas. ¿Quién dijo que somos un coche que le haces un daño y puedes llegar con dinero y repararlo? Así no se repara lo que he vivido estos tres años”, destacó Carla Oaxaca.

La mujer que acusa a “Chuponcito” lamentó que las autoridades le hubieran concedido un amparo al comediante y, así, evitar que fuera recluido en prisión.

“Se me hace increíble que le otorguen un amparo a un hombre que se ha burlado de la justicia y ha estado un mes escondiéndose de una orden de aprehensión. Me siento mal. Muy triste ver que el señor saliera caminando orgulloso de su amparo, parece que lo premiaron”, destacó Carla Oaxaca.