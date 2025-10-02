GENERANDO AUDIO...

¡Así como leíste! Carlos Ballarta llega a salas de cine | Foto: Cuartoscuro

Carlos Ballarta, comediante mexicano de 34 años, llega a los cines con “Tlatoani“, un show de stand-up grabado en el estado de Tlaxcala que habla de temas tan divertidos como polémicos y que, incluso, sirvió para confesar que padece Asperger, el cual forma parte de los trastornos del espectro autista.

Fiel a su estilo, el standupero habló en entrevista con Unotv.com sobre la reciente polémica entre Donald Trump y el presentador Jimmy Kimmel, quien salió temporalmente del aire por comentarios sobre el activista republicano Charlie Kirk. “El presidente es un chillón”, dijo el comediante mexicano.

Carlos Ballarta llega a los cines con “Tlatoani”

El viernes 3 de octubre no sólo se podrá ver “La Casa de Muñecas de Gabby” en el cine, sino que los amantes de la comedia podrán ver el nuevo show “Carlos Ballarta: Tlatoani” en pantallas de la cadena Cinépolis.

¿Por qué ver este acto cómico? En primer lugar, porque se grabó en el Teatro Xicotencatl de Tlaxcala, dando una prueba más de que este estado sí existe y no son los papás.

En entrevista con Uno TV, Ballarta destacó que el propio estado de Tlaxcala retomó el lema “Sí existe” en 2021. El reportero que lo entrevistó buscó si no se trataba de un chiste más del comediante y encontró que no era una broma “Ellos mismos se prestan a la a la broma, está chido“, celebró el comediante.

Otra razón para ver “Tlatoani” es que el propio Carlos Ballarta se atrevió, como pocas veces, a interactuar de manera activa (pero controlada) con el público.

“Intento limitarlo a algo muy breve justo por el tema de que empiezo a sudar mucho y me pongo muy nervioso, pero intento que la gente se la pase lo mejor posible”, señaló.

Una tercera razón para ver a Ballarta en cines es que toca temas políticos y polémicos, justo lo que todos los espectadores de la comedia buscan para reírse. Pero el comediante no teme a las “funas” ni a posibles críticas en redes sociales.

“Son temas que yo analizo, escribo, investigo y utilizo las palabras que quiero utilizar para que no haya alguna forma de malinterpretarse. Y si la gente lo utiliza en redes sociales, me mantengo firme con lo que dije porque no es algo que que salió de improvisado, sino que son palabras que pasé 2 años planeando”. Carlos Ballarta

Y por si hace falta un ingrediente, “Tlatoani” es un show en el que el también actor abre su corazón y revela algunos detalles de su vida personal, como el hecho de que tiene Asperger.

La vida de un comediante con Asperger

A lo largo del show que llega a Cinépolis este 3 de octubre, Carlos Ballarta dice, a manera de broma: “Es que tengo Asperger“.

Una vez más, el reportero de este medio que se encargó de entrevistarlo no supo reconocer la delgada línea entre la realidad y la comedia, por lo que le preguntó si esto es cierto o simplemente era parte de su show.

Así como la existencia de Tlaxcala, confirmó que sí tiene Asperger.

En este sentido, reconoció que manejar el aspecto social es difícil. “Se me dificulta mucho la la interacción en mi vida personal y no tengo mucha concentración a veces”.

Sin embargo, Carlos Ballarta también admitió que se la pasa bien consigo mismo, al grado que utiliza su capacidad de apasionarse profundamente para su vida diaria y su trabajo.

“La verdad es que es un tema muy chido por el hecho de que me apasionan mucho muchos temas y y me apasionan a unos niveles muy muy profundos. Me clavo por temporadas (…) ahorita estoy muy obsesionado con la física”. Carlos Ballarta

¿Y cómo le ayuda esto a su comedia? Lee repetidamente del tema y busca hacer chistes al respecto, por lo que no debería extrañar si, en su próximo show, aparece el siguiente chiste:

Un neutrón entra a un bar y pregunta, “¿Cuánto cuesta un gin tonic?”

El cantinero responde: “Para usted, señor, no hay cargo”.

Si el lector de este texto no entendió el chiste, no se debe preocupar, pues el autor tampoco lo entendió.

Carlos Ballarta, un comediante que no le teme a los temas polémicos

El show “Carlos Ballarta: Tlatoani” aborda temas que pueden herir susceptibilidades, como el “viernes de ahorcar rucas” o una mención al polémico video llamado “2 girls, 1 cup“.

Ni Carlos Ballarta ni Uno TV se hacen responsables si el usuario decide ir al buscador de internet para averiguar de qué se trata. Por esta razón, el propio comediante dio una explicación para principiantes sobre qué es este fenómeno viral de los años 2000.

“Es un video donde dos chicas se quieren mucho mutuamente de un modo alternativo”, explicó.

Sin embargo, este no es el único tema polémico del que habla en su show, como las diferencias entre la derecha y la izquierda política.

¿Qué piensa del caso Donald Trump-Jimmy Kimmel?

El 17 de septiembre, el programa del conductor Jimmy Kimmel fue sacado del aire tras hacer comentarios negativos sobre Charlie Kirk, activista republicano asesinado en un debate público; posteriormente, regresó a su programa.

Sin embargo, Carlos Ballarta demostró que no le tiene miedo a los temas polémicos y habló a Uno TV sobre qué pensaba del tema e, incluso, le mandó un mensaje directo al presidente de Estados Unidos.

“Es muy chillón el señor presidente. Es tener entendimiento de que no le gusta que hablen en contra suya y mete ahí presiones con las empresas, que son las que llevan a cabo los los programas de de estos comediantes”. Carlos Ballarta

El comediante también reconoció que el modo de vida del conductor esta en riesgo; sin embargo, también estimó que este tipo de personajes conocen los riesgos de su trabajo.

Pero eso sí… Carlos Ballarta también es un padre de familia

Un “spoiler” de “Carlos Ballarta: Tlatoani” es que menciona su vida como padre y, según dijo a Unotv.com, el hecho de ser papá ha transformado su forma de hacer comedia.

“Tiene mucho que ver con la forma en la que intento hacer comedia, es intentar explicar cosas un poquito complicadas de una manera sencilla”, señaló.

Además, relacionó su labor como padre y como comediante: “Mi trabajo como papá es evitar que se mueran mis hijos mientras los hago reír y la labor con la gente es hacerla reír en lo que se mueren”.

Carlos Ballarta no solo es padre, también es hijo. Otro “spoiler” de “Tlatoani” es que menciona a su madre, a quien no le molesta que ella u otros familiares aparezcan en sus shows.

Incluso, confesó que hablar de un tema sensible para su familia sirvió a manera de “exorcismo” para él y su mamá.

Nota al pie de página: Querido Carlos, tu título no se pudo

En entrevista con Uno TV, el periodista encargado de hablar con él le dio la oportunidad de elegir el título de esta nota. Este ángulo fue el que eligió:

“Carlos Ballarta ignora los medios de comunicación y los reta a que a que hagan una nota morbosa”.

Por temas editoriales, eso no fue posible. Sin embargo, se hizo un trabajo extenso para que la nota fuera lo más morbosa posible.