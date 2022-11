¡Se le acabó el premio mayor! Carlos Bonavides, “Huicho Domínguez”, pide trabajo; afirma que las novelas lo olvidaron

Carlos Bonavides, quien alcanzó uno de los picos más importantes de su carrera con el proyecto “El Premio Mayor”, en donde dio vida a Huicho Domínguez, se encuentra en busca de empleo, pues, asegura, las telenovelas lo han “olvidado”.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, el actor, quien mostró su apoyo a Laura Bozzo cuando enfrentó problemas legales, se dijo desconcertado por su falta de trabajo en nuevos proyectos, ya que, afirmó, es un actor camaleónico.

“Pedir trabajo, que es lo que necesito, yo necesito trabajo. Las telenovelas me han olvidado, no sé por qué, las series. Puedo hacer muchos papeles”.

El actor, que ha pedido apoyo, incluso, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confesó que él y su familia viven de manera “modesta”; sin embargo, el pan no falta a la mesa.

“Vivimos muy modestamente, pero los frijolitos no faltan”.

El famoso, que ha enfrentado algunos problemas de salud, destacó el apoyo que ha recibido por parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para solventar los gastos médicos que ha tenido que enfrentar.

“Bendito sea Dios, tengo a la Asociación Nacional de Actores que me protege y todas estas intervenciones (quirúrgicas) no me cuestan”.

Carlos Bonavides