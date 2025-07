El director de cine Carlos Carrera reveló por qué, después de ser nominado al Oscar en 2003 por la película “El crimen del padre Amaro”, no decidió mudarse a Los Ángeles y rechazó algunas ofertas de trabajo en Hollywood.

Esto lo contó el cineasta durante el Festival Internacional de Cine Guanajuato, donde fue homenaje en la inauguración del GIFF 2025, al recibir el galardón Más Cine y la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM. El cineasta

Carrera explicó que, aunque pasó un tiempo trabajando en Los Ángeles, declinó muchos de los proyectos que le ofrecieron:

“Me ofrecían muchas cosas que no me gustaban. Como hacía animación, estaba el proyecto de hacer Los Supersónicos en acción real, pues no me pareció una idea, me la pasaba bateando proyectos y un poco se desesperaron los agentes de que nada me parecía.”

Carlos Carrera, director de cine