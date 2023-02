Carlos Rivera cuenta su inspiración para su nuevo álbum “Sincerándome”

Carlos Rivera presenta “Sincerándome“, su más reciente álbum en el que abre su corazón a sus fans, relatando múltiples etapas de su carrera y su vida, dedicándole canciones a su madre y a su pareja Cynthia Rodríguez. En entrevista con UnoTV.com, el cantante mexicano contó su inspiración para crear su más reciente material discográfico.

El álbum “Sincerándome” de Carlos Rivera fue un vehículo para que lograra transmitir las canciones que le daba pena compartir y reconoce que cada uno de los temas de este nuevo disco “están hechas con el corazón”, siendo una forma de desahogarse o, precisamente, sincerarse como dice el título de su nuevo material.

“Esas canciones se empezaron a convertir como en algo muy importante para mi música, que cuando llego a este disco digo y por qué no esta vez me atrevo a sacar todas esas canciones que tal vez me dan cierta timidez compartir (…) Es como un desahogo, sacar todo lo que quería decir lo digo”.

Cada canción significa algo en especial para el cantante, compositor y actor mexicano. Por ejemplo, “Eres tu mamá” es un regalo que yo le hizo a su madre el día de las madres cuando tenía 16 años en la preparatoria. Según relata, ya que no tenía dinero para comprarle un regalo, le escribió dicho tema para cantárselo en el festival de su escuela.

“Sincerándome” está dedicado a los grandes amores de su vida, entre ellos, su hermana, a quien le escribió “Mi niña linda”, mientras que a su actual pareja, la conductora y cantante, Cynthia Rodríguez, le escribió varias canciones del álbum, entre ellas:

Con respecto a “La Carta“, el artista de 36 años confiesa que está basada en un momento muy especial que le regaló a ella, aunque él considera que la canción que funge como el núcleo del álbum que es “Sincerándome”, ya que condensa todas las emociones que imprimió en este proyecto.

El tema principal de su más reciente material es la forma más personal que el artista encontró para relatar una fase de su carrera cuando estaba tan agotado física y mentalmente que se dio cuenta de que no debía estar “todo el tiempo cumpliendo las expectativas de los demás”.

Carlos Rivera confiesa que en esa etapa de su carrera sintió una especie de pesar al darse cuenta de que finalmente había alcanzado lo que había buscado por tantos años y de cierta forma no lo estaba disfrutando del todo. “Sincerándome” es la catarsis para liberar esta carga.

En este sentido, el intérprete que vio su salto a la fama gracias a un concurso de canto también reconoce que no fue fácil expresar estos sentimientos. “Hoy nadie quiere que la gente se entere que tú eres vulnerable o que tienes puntos débiles o que lloras o que te enojas o que sufres. Hoy todo el mundo te quiere ver perfecto”, confiesa.

El álbum “Sincerándome” fue el mensaje de Carlos Rivera para combatir la hipocresía de las redes sociales, una carta personal para expresar todo lo que es. Asimismo, destaca que su nuevo disco llega a 19 años de los primeros años de su carrera.

“Desde muy niño yo soñaba con ser cantante, llegar muy lejos y cantar en escenarios grandes, pero creo que se han superado mis expectativas o lo que yo deseaba, lo que yo soñaba, y eso es maravilloso. Hoy que tengo oportunidad de llegar a tantos países con mi música, vamos a duplicar la cantidad de países a los que llegue en la esquina pasada”, se sincera.

Por otro lado, Carlos Rivera reconoció la importancia de Franco de Vita para evolucionar en su carrera, ya que “Sincerándome” no sería posible sin su consejo, pues el músico venezolano fue quien lo instó a escribir sus propias canciones.

“Un día me pregunta Franco que si yo escribía, bueno, me dijo: ‘¿tú eres compositor Carlos?’ Digamos que a mí solo me gusta escribir canciones, compositor eres tú y me dice: ‘a ver cántame una canción’ y entonces le cante una canción y me dijo: ‘¿y tienes como la maqueta hecha?’ Le digo: ‘no;. La siguiente vez, haz la maqueta y la quiero escuchar…”

Carlos Rivera