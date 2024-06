¿León tendrá un hermanito? Carlos Rivera responde sobre si ya planean a su segundo hijo

Carlos Rivera respondió si él y Cynthia Rodríguez ya planean a su segundo bebé. El cantante y la conductora debutaron como padres en 2023 con el nacimiento de León, casi un año después se desataron las versiones de que su familia podría crecer.

La pareja se casó en 2022 y desde que nació su hijo León comparten fotos en redes sociales de cómo es su faceta como padres.

Ahora que disfruta de la compañía de su bebé, Carlos Rivera fue cuestionado sobre si él y Cynthia ya planean un segundo hijo. En una entrevista con el programa “Sale el sol”, el protagonista de “El Rey León” respondió sobre los planes de ampliar su familia.

Sin dejar la discreción con la que maneja su vida personal, el cantante confirmó con una sonrisa cuando mencionaron que ya están “poniendo manos a la obra”.

León nació en agosto de 2023. Desde entonces sus papás han compartido fotos de lo que ha sido el crecimiento del pequeño.

En el mismo programa, Carlos Rivera habló de cómo ha sido la convivencia con su hijo, faceta que disfruta mucho.

“Todo… despertar y que esté sonriéndote, no sé, todo, algo que amo de él es cómo te mira a los ojos, me mira con una mirada que me lleva al universo”

