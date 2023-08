“Me sacaron la enfermedad”: Carlos Torres sale de cirugía tras informar que tiene cáncer

Carlos Torres sale de cirugía tras informar que tiene cáncer. Foto: Cuartoscuro

El actor Carlos Torres reveló que le extirparon un tumor luego de que, hace días, informó que padecía cáncer. A horas de haber sido intervenido quirúrgicamente, el protagonista de “La hija del jardinero” dio detalles de su estado de salud y afirmó sentirse bien.

“Me sacaron la enfermedad del cuerpo. Enorme. Y ahora todo lo que viene a mi vida es igual de enorme para abrirles las puertas a todas las cosas maravillosas que Dios me pone de frente”

Ver más

En un video que colocó en sus redes sociales, Carlos Torres agradeció al personal médico, que son parte de su tratamiento contra el cáncer que padece y que anunció hace unos días.

“¿Cómo me ven? Yo me veo bien, me siento estupendamente bien. Agradecido. Agradecido con la vida… Con este magnífico doctor, Víctor, de verdad lo que me inspiras, además de gratitud, es que te quiero porque has hecho un trabajo magnífico. A todos los quiero”

El actor, que también fue parte del elenco de “Amor en custodia” agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores desde que dio a conocer su estado de salud.

“Gracias a todos ustedes. Gracias a los doctores, gracias al hospital, gracias a mi hermoso sobrino que me está acompañando y me está cuidando. Gracias a ustedes que, de lejos, me están apoyando. Gracias por sus oraciones, gracias por su cariño”, finalizó el video del famoso actor.

Tras la actualización de su estado de salud, los fieles seguidores de Carlos Torres celebraron que el actor se encuentre bien y que avance en su proceso de recuperación.

“Nos alegra muchísimo verte bien, ahora a seguir recuperándote”, “Qué gusto que salió bien la operación”, “Tu optimismo y tu fe es la mejor medicina”, “Una buena actitud nos sacan de estas situaciones”, “Mucha fuerza. Aun en la distancia estamos contigo Carlos”, “Toda la buena energía y mis peticiones para tu sanidad”, son parte de los comentarios que recibió por parte de sus seguidores de plataformas digitales.