Carlos Vives celebra 30 años de carrera y regresa a la actuación con serie “El club de los graves”

Carlos Vives celebra 30 años en la música. Foto: Gettyimages

Carlos Vives comenzó su carrera artística como actor en 1982, tras abandonar la escuela de medicina. Por años trabajó en telenovelas en Colombia y condujo programas de televisión, hasta que finalmente eligió seguir por el camino de la música. Ahora celebra 30 años en la música y decidió volver a la pantalla chica, protagonizando la serie musical “El club de los graves”.

En entrevista exclusiva para UnoTV.com, Vives aseguró que su vida ha estado llena de altas y bajas, pero que al final todo eso le ha servido: “Todo enseña y hay que vivirlo. Uno aprende a no creerse el cuento que te dice todo mundo sobre el trabajo que hacemos”.

“Volver a actuar fue algo muy emocionante, que requirió retomar los estudios, gracias a Dios tuve al lado un elenco increíble, que me dio toda la confianza”. Carlos Vives

Carlos Vives aseguró que nunca “ha perdido los pies del suelo” pues todas las oportunidades que se le han ido presentando las ha aprovechado y vivido intensamente, sin soñar demasiado: “Eso me ha permitido disfrutar todo, nunca soñé con salir de mi tierra porque era muy feliz ahí, tenía trabajo y había superado cosas de mi infancia, no soñaba con ir a otra parte, siempre he sido feliz con lo que tengo”.

¿De qué trata “El club de los graves”?

“El club de los graves” es una serie que ya está disponible en Disney+, cuenta la historia de un profesor de música Amaranto Molina (Carlos Vives), quien llega a una tradicional escuela de música para enseñar a ciertos alumnos con sus métodos disruptivos.

El grupo que se le asigna a este peculiar profesor es el de “Los Graves”, integrado por los estudiantes que quedan fuera de la selección anual de “Los Agudos”, los miembros de la prestigiosa banda del colegio. Con sus métodos poco convencionales, el profesor Molina y sus alumnos se embarcan en un viaje musical transformador.

El antagonista de la historia es Julián Arango en el papel de Eduardo Kramer, el director del colegio: es clasista, mánager de grupos estrella y ganador de discos de oro.

“Fue una experiencia muy especial, primero por trabajar con Disney, en Bogotá y el guiones increíble porque te deja contar historias que al final hemos descubierto al trabajar en esta industria de la música, tiene un mensaje hermoso, es una gran oportunidad para hablarle a las nuevas generaciones”, así describió el proyecto Carlos.

Esta serie traerá canciones originales compuestas por Vives y la producción, con un fuerte componente musical, presenta un talentoso elenco joven entre los que se destacan Elena Vives, hija de la estrella samaria.

Para el ganador de 15 premios Latin Grammy, fue muy especial haber realizado los 10 episodios de la serie en Bogotá, pues la mayoría del tiempo suele estar fuera de casa.

Hija de Carlos Vives debuta en la actuación

Elena Vives, la hija mayor de Carlos debutó como actriz en la serie “El club de los graves”: “No deja de sorprenderme, se parece mucho a la mama, en su orden es muy aplicada (…), pero también veo en Elena esa disciplina para irse a estudiar su coreografía, ir al estudio a grabar ycumplir con el colegio”.

“Yo le pido a papá Dios que me permita ver crecer a los hijos, si ella quiere seguir este camino, yo tengo información que le va a servir”.

Además de Elena, el elenco juvenil está conformado Kevin Bury, Breiner Gamboa, María Fernanda Marín, Catalina Polo, Juan Diego Panadero, Gregorio Umaña, Manuela Duque, Salomé Camargo, Juan Camilo González y Juan Manuel Lenis.