Carlos Vives prefiere no meterse en la vida amorosa de Shakira

Carlos Vives prefiere no opinar sobre problemas de Shakira. Foto: Gettyimages

Carlos Vives y Shakira tienen una gran amistad desde hace años, sin embargo, el cantante considera que no es la persona adecuada para opinar sobre la vida amorosa de la cantante colombiana, así lo reveló el boricua durante la presentación de su reciente serie “El club de los graves”.

“No me gusta meterme en los problemas de la familia cuando no los has vivido. Es una cosa tan dolorosa, tan de uno, es un momento difícil cuando la gente pasa eso, hogares donde hay niños, a mí me encanta respetar eso”, declaró Vives en conferencia de prensa a la que asistió Unotv.com.

Carlos añadió que siempre que se escribe con su amiga Shakira, le gusta desearle cosas buenas y sobre todo le aconseja que se quiera mucho y se cuide: “Eso es lo que uno le desea a la gente que quiere”.

Ésta no es le primera vez que Vives se expresa sobre la situación amorosa de la intérprete, en junio del 2022, durante el concierto de aniversario de “Cadena 100”, una radio musical española, que se llevó a cabo en el Estadio Wanda Metropolitano, en Madrid, compartió que había hablado con su amiga y “estaba muy triste”

“Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y más cuando uno tiene una familia tan hermosa” -aseguró Vives, quien se comunicó por chat con la cantante- “Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: ‘Estoy triste'”, compartió en esa ocasión.

Carlos Vives conoció a Shakira cuando ella comenzaba en la música

Carlos Vives compartió que conoció a Shakira cuando él ya tenía varios años dentro de la industria musical, y que fue testigo de cómo la cantante acudía a las estaciones de radio y televisoras para mostrarle su música a los productores.

“Nos volvimos a ver hasta que Emilio nos reunió en Miami para grabar el tema de “La Bicicleta”, es una relación de cariño y de entender todo lo que representa ella para nosotros, para América”.

En 2019 Carlos Vives y Shakira fueron acusados de plagio por el tema de “La bicicleta” e incluso tuvieron que presentarse ante un tribunal español para defenderse.

Shakira explicó que en “La bicicleta” no participó en la composición de la melodía, obra de Carlos Vives, sino sólo en la redacción de la letra de uno de los dos estribillos, que tiene como fondo una música de acordeón.

No hay una colaboración en puerta

Carlos Vives y Shakira grabaron el tema “La bicicleta” en 2016, el sencillo tiene millones de descargas y más de mil 500 millones de vistas en YouTube, pero a pesar de este éxito, los colombianos no tienen en puerta volver a interpretar alguna canción juntos.