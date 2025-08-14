GENERANDO AUDIO...

Carmen Campuzano contó su historia desde el hospital. Foto: Cuartoscuro

Carmen Campuzano reapareció en redes sociales luego de haber sido hospitalizada de emergencia tras un accidente con unos lentes que le perforaron la nariz. Aunque, al principio la salud de la actriz preocupó a sus seguidores, ella misma compartió que la cirugía fue un éxito.

A través de su cuenta de Instagram, Campuzano publicó un emotivo mensaje en el que agradeció al personal médico y mostró su rostro en el proceso de recuperación.

¿Por qué Carmen Campuzano fue hospitalizada de emergencia?

En entrevista con el programa Ventaneando, Campuzano explicó que todo comenzó con un par de lentes especiales que usaba a diario. Uno de ellos perdió la gomita protectora y, sin darse cuenta, le provocó una perforación en el costado de la nariz.

“Tuve una situación con unos lentes. Se les cayó la gomita y me perforaron el costado de la nariz. Como abajo está el implante, esto trajo consecuencias… se infectó por el metalito de los lentes”, detalló.

El incidente no fue menor, ya que la presencia de un implante nasal complicó la situación, al grado de requerir una intervención quirúrgica precisa.

La cirugía fue un éxito y Carmen ya se está recuperando

El procedimiento, según Carmen, fue altamente especializado, utilizando lupas quirúrgicas y herramientas de alta precisión para evitar mayores daños.

En el video que compartió en Instagram, la actriz se mostró tranquila, con signos visibles de recuperación y agradecida con el equipo médico.

“Amigos y seguidores queridos; quiero informarles personalmente que la cirugía… ha sido todo un éxito”, escribió.

Aunque no dio muchos detalles sobre su estado actual, sí aseguró que no hubo complicaciones ni secuelas tras la operación. Además, prometió que cuando esté más recuperada hará otro video para platicar más a fondo con sus fans.

Carmen Campuzano agradece al personal médico

En su mensaje, también aprovechó para agradecer al hospital y al personal médico que la atendió. Reconoció el trato humano y el profesionalismo del equipo que hizo posible su recuperación.

Con esta nueva intervención, Carmen Campuzano suma un capítulo más a su historia de resistencia y recuperación, ahora con la tranquilidad de haber superado un accidente que pudo haber tenido consecuencias más graves.