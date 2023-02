Caroline Polachek lanzó el disco “Desire, I Want To Turn Into You”

Caroline Polachek. Foto: Aidan Zamiri

La cantante estadounidense Caroline Polachek lanzó su nuevo disco llamado “Desire, I Want To Turn Into You”, el cual es el segundo material de estudio bajo su nombre después de una larga carrera en la banda Chairlift.

En “Desire, I Want To Turn Into You”, Caroline Polachek propone un elegante pop que transita por diversos escenario sonoros con interesantes propuestas a través de 12 tracks que incluyen el tema “Fly To You” cuyos créditos presentan los nombres de Grimes y Dido.

En el tema “Blood And Butter”, lanzado una semana antes que el disco, la cantante presenta la gaita escocesa del ganador del Premio de la BBC Brìghde Chaimbeul.

“Desire, I Want To Turn Into You” ya ha cosechado un fuerte entusiasmo en la prensa especializada como Pitchfork, Rolling Stone, Billboard, Stereogum, New York Times, Vogue, Fader, Vulture, Time y muchos más.

Sus fechas en vivo en América del Norte de 2023 para “The Spiraling Tour” que comenzarán el viernes 14 de abril en Filadelfia y harán paradas en Toronto, Los Ángeles, Chicago y más antes de terminar en el icónico Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York ya presenta varios sold out.

El perfil de Caroline Polachek ha crecido exponencialmente, aterrizando en todas partes del mundo, desde abrir la gira “North American Future Nostalgia Tour 2022” de Dua Lipa, hasta festivales como Coachella, Lollapalooza, Glastonbury, Primavera, All Points East, Governors Ball, Pitchfork Music Festival y Outside Lands, y participando en campañas y espectáculos para Loe y The Late Night Show con James Corden.