Cartelera de abril 2024: “Arthur the King”, “Abigail” y “Back to Black”

La cartelera de abril 2024 llega con algunos de los estrenos más interesantes de todo el año. Desde la biopic de una de las grandes estrellas de la última época, pasando por una bailarina vampira, hasta llegar a la historia de un valiente perro inspirado en un héroe real.

“Back to Black”: el estreno más esperado de la cartelera de abril 2024

Luego del desgarrador documental “Amy“, de Asif Kapadia, estrenado en 2015, el cineasta Sam Taylor Johnson ofrece una nueva perspectiva sobre la vida de Amy Winehouse.

La actriz ascendente británica, Marisa Abela, le dará vida a la autora de “Back to Black“, canción que le da título a esta película biográfica de una de las integrantes más trágicas del llamado “Club de los 27“. ¡Imperdible en la cartelera de abril 2024!

¿De qué trata? Biopic que narrará la vida personal y profesional de la cantanteAmy Winehouse, que comenzó como cantante de jazz para convertirse en una superestrella mundial de la música ganadora de varios premios Grammy. Su vida se truncó en 2011 a los 27 años provocada por una vida llena de consumo y abuso de alcohol y drogas.

¿Cuándo se estrena? 11 de abril de 2024

“Arthur: Una amistad sin límites”: la recomendación en la cartelera de abril 2024

La historia real de un perro ecuatoriano y un atleta sueco ya era de Hollywood desde que ocurrió en la vida real. Sin embargo, esta película por fin llegará a la cartelera de abril 2024 con el protagonismo de Mark Wahlberg.

“Arthur: Una amistad sin límites” es una cinta basada en una historia verdadera. Simu Liu y Nathalie Emmanuel complementan el elenco.

¿De qué trata? Descubre la fascinante historia de Mikael Lindnord (Mark Wahlberg) un deportista de resistencia sueco que se ganó los corazones de millones de personas cuando él y su equipo adoptaron a Arthur, un perro callejero mal herido de gran corazón que los acompañó durante una épica carrera de resistencia en la selva ecuatoriana.

¿Cuándo se estrena? 4 de abril de 2024

Los estrenos por día en la cartelera de abril 2024

4 de abril

“La Primera Profecía” habla de una joven estadounidense que es enviada a Roma para comenzar una vida de servicio a la Iglesia, cuando descubre una oscuridad que la lleva a cuestionar su propia fe y devela una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal. ¡Échale un ojo en la cartelera de abril 2024!

Un Actor Malo trae a Alfonso Dosal y Fiona Palomo juntos como nunca antes. La filmación de una película se paraliza cuando la actriz acusa a su compañero de violarla durante una escena. Él se declara inocente, ella lo quiere denunciar ante las autoridades, y los productores de la película intentan solucionar el conflicto antes de que la situación se salga de control.

“El Bastardo” trae a Mads Mikkelsen en la cartelera de abril 2024. La historia de Ludvig Kahlen, que persiguió el sueño de toda su vida: hacer que el páramo le trajera riqueza y honor.

“La Laguna Rosa” es un drama mexicano que habla de Mariana, una mujer talentosa, independiente y con Síndrome de Down que ama el ballet, el arte y que afronta la vida aceptando quien es. Cuando su maestra de ballet la invita a participar en un evento de danza; Mariana se acerca a su egocéntrico hermano Arturo, para pedirle ayuda y cumplir así su sueño.

11 de abril

“Jack in the Box 3: El Ascenso” es la última entrega de la franquicia. La caja maldita se ha abierto en una exclusiva escuela para niñas, y seis valientes estudiantes pronto entran en una lucha hasta el final contra el Demonio. La lección que tomen será una prueba de supervivencia. ¡No le saques en la cartelera de abril 2024!

“Un Gato con Suerte” es la alternativa para los más pequeños de la familia. Beckett es un gato mimado y egoísta que da por sentada la suerte que ha tenido. Sin embargo, todo eso está a punto de cambiar cuando, por descuido, pierde su novena vida.

“Recuerdos Mortales“, con Russell Crowe y Karen Gillian, trata de un exdetective de homicidios con amnesia que se ve obligado a resolver un brutal asesinato que no puede recordar. Pero a medida que las pruebas descubren secretos ligados a su pasado, es llevado hacia una verdad escalofriante. Descúbrela en la cartelera de abril 2024.

“La Quimera” trae el cine italiano a los cines mexicanos. Recién salido de la cárcel y aún buscando a su difunta esposa, un joven arqueólogo inglés se reencuentra con su grupo de tombaroli, un alegre y despreocupado colectivo que sobrevive saqueando tumbas. El protagonista está buscando una puerta legendaria al inframundo para reencontrarse con su esposa.

“Rascal Does Not Dream Of… Las Películas” es la llegada a la cartelera de abril 2024 de “Rascal does not dream of a Sister Venturing Out” y “Rascal does not dream of a Knapsack Kid“, dos cintas traídas a México para los amantes del animé y quienes no lo son.

18 de abril

“Abigail” es una pequeña vampira, secuestrada por una banda criminal liderada por el personaje de Melissa Barrera. Es, justamente, el grupo secuestrador el único que no sabe la naturaleza de su víctima. Kevin Durand y Kathryn Newton completan el elenco de esta película.

“Guerra Civil” es la nueva obra de Alex Garland, autor de “Ex-Machina”, que llega a la cartelera de abril 2024. En un futuro cercano donde América está sumida en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderá un viaje para llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca y arrebaten el control al presidente.

“El Hombre de los Sueños” marca el regreso de Nicolas Cage en uno de los papeles de su carrera, luego de dar un giro en su trayectoria con títulos como Mandy y El Peso del Talento. En esta ocasión interpreta a un hombre que aparece en los sueños de todo el mundo, protagonizando una cinta tan onírica como extraña dirigida por Kristoffer Borgli.

“Dobles de Acción” trae el regreso de Jackie Chan en la cartelera de abril 2024. Lao Luo está muy apegado a su amado caballo. Cuando parece que le pueden quitar el equino, se embarca en un viaje por carretera con su hija Xiaobao (Liu Haocun) y su novio para resolver la crisis.

“Winnie Pooh: Miel y Sangre – Parte 2” se ubica en lo más profundo del Bosque de los Cien Acres, donde crece una furia destructiva cuando Pooh, Piglet, Búho y Tigger ven peligrar su hogar y sus vidas después de que Christopher Robin revelara su existencia.

25 de abril

“Anticristo: El Exorcismo de Lara” trata de una mujer atormentada, dividida entre la ciencia y la fe. Empujada por su esposo a buscar tratamiento de una congregación de fanáticos, una exorcista despiadada intentará salvar su alma haciendo pasar a una mujer inocente por el infierno. ¡Dale una oportunidad en la cartelera de abril 2024!

“Un Terrible Secreto habla de Elin“, una madre viuda que sale con sus dos hijos de pesca cuando uno cae al río y se pierde en la corriente. Con su hija Storm, trata de volver a encarrilar su vida cuando una compañera de clase afirma haber visto a Storm empujar deliberadamente a su hermano al río.