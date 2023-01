¡Llegan las nominadas al Óscar! Cartelera de cine en febrero 2023: “The Whale”, “Los Espíritus de la Isla” y “Antman 3”

¡Descubre los estrenos en la cartelera de febrero 2023! | Foto: Instagram

La cartelera de cine para febrero de 2023 no sólo llega con uno de los estrenos más anticipados del año, sino que las salas se llenarán por el estreno de cuatro películas nominadas a los Premios Óscar 2023, cuyas nominaciones ya fueron anunciadas con sus respectivas sorpresas.

Las películas nominadas al Óscar en la cartelera de febrero 2023

“The Banshees of Inisherin“, traducida al español como “Los Espíritus de la Isla“, es una cinta británica dirigida por Martin McDonagh, director de cintas como la nominada al Óscar en 2017, “Three Billboards outside Ebbing, Missouri“, por lo que inmediatamente se volvió una de las favoritas en la temporada de premios. ¡Por eso no te la puedes perder en la cartelera de febrero de 2023!

Para los Óscar 2023, esta cinta fue considerada para nueve categorías, siendo una de las películas con mayor número de nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor (Collin Farrell) , Mejor Actor de Reparto (Brendan Gleeson y Barry Keoghan), Mejor Actriz de Reparto (Kerry Condon), Mejor Guion Original, Mejor Montaje y Mejor Banda Sonora.

¿De qué se trata? Ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda, cuenta la historia de dos amigos de toda la vida, Pádraic y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su amistad de un modo abrupto. Un Pádraic atónito, ayudado por su hermana Siobhán y por Dominic (un joven con problemas), se esfuerza por reconstruir la relación, negándose a aceptar las negativas de su amigo de siempre. Cuando Colm le plantea a Pádraic un ultimátum desesperado, los acontecimientos se precipitan y provocan consecuencias traumáticas.

“The Whale” no sólo es el regreso del laureado cineasta Darren Aronofsky, sino que es un “volver a la vida” glorioso por parte de Brendan Fraser, quien vio un bache denso y prolongado desde su llegada al estrellato con la saga de “La Momia” y ahora entrega la actuación de su vida, acompañado por la estrella de “Stranger Things”, Sadie Sink.

La nueva cinta de Aronofsky quedó ligeramente relegada de los Premios Óscar 2023, pues sólo recibió las nominaciones a Mejor Actor por el papel de Brendan Fraser, a Mejor Actriz gracias a la interpretación de Hong Chau y por Mejor Maquillaje y Peluquería.

¿De qué se trata? Un solitario profesor de inglés con obesidad severa (Brendan Fraser) intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.

Después de cintas potentes como “The Square“, el sueco Ruben Östlund patea la puerta de Hollywood con “Triángulo de la Tristeza“, una cinta que se quedó en la retina de los espectadores a pesar de pasar un tanto desapercibida en la temporada de premios, por lo que se podría colar como el caballo negro de los Premios de la Academia.

En la presente edición de los Premios Óscar, sólo recibió tres nominaciones, pero es en tres de las categorías más importantes de la noche: Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original, escrito por el propio cineasta sueco. Juzga tú mismo qué premios podría llevarse en la cartelera de febrero 2023.

¿De qué se trata? Tras la Semana de la moda, Carl y Yaya, pareja de modelos e influencers, son invitados a un yate en un crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los ricos invitados, el capitán se niega a salir de su cabina, a pesar de la llegada inminente de la célebre cena de gala. Los eventos toman un giro inesperado y el equilibrio de poder se invierte cuando se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de los pasajeros.

“Tár” parece ser la típica película de la temporada de premios que se sustenta exlusivamente por el poder de su protagonista, Cate Blanchett, quien en esta ocasión interpreta a Lydia Tár, una líder de orquesta mundialmente famosa completamente ficticia que se siente como una persona real e imponente.

Además de la obvia nominación por Mejor Actriz de la ya ganadora del Óscar por “Blue Jasmine”, esta cinta está nominada en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Montaje y Mejor Fotografía. Por esta razón, es una opción imprescindible en la cartelera de febrero 2023.

¿De qué se trata? La mundialmente famosa Lydia Tár está a solo unos días de grabar la sinfonía que la llevará a las alturas de su ya formidable carrera. La notablemente brillante y encantadora hija adoptiva de Tár, Petra, de seis años, tiene un papel clave en la tarea. Y cuando los elementos parecen conspirar contra Lydia, la joven es un apoyo emocional importante para su madre en apuros.

“Antman and the Wasp: Quantumania”: el estreno más esperado de febrero

Dejando de lado los estrenos de películas nominadas al Premio Óscar 2023, los blockbusters de películas debutan este año con “Antman and the Wasp: Quantumania” la primera aparición de Kang el Conquistador, el villano principal de la “Saga del Multiverso” del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas y Jonathan Mayors conforman un elenco de lujo para la cinta que inaugura también la fase 5 del UCM. Por primera vez podremos ver el peligro del reino cuántico y la catástrofe que significará el multiverso. ¡Éste es el estreno más esperado en la cartelera de febrero de 2023!

¿De qué se trata? La pareja de superhéroes Scott Lang y Hope Van Dyne regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y la Avispa. Junto a los padres de Hope, Hank Pym y Janet Van Dyne, la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, mientras interactúan con extrañas nuevas criaturas y se embarcan en una aventura que los llevará más allá de los límites de lo que pensaban que era posible.

Cartelera de febrero 2023: los estrenos por día

2 de febrero

“Llaman a la puerta” es la más reciente creación el visionario M. Night Shyamalan, autor de películas como “El Sexto Sentido” o “Fragmentado”. En esta ocasión, llega con la misteriosa historia de cuatro personas que le piden a una familia aparentemente inocente que tomen una imposible decisión para evitar el apocalipsis. ¿Buscas misterio en la cartelera de febrero 2023? Ésta es tu opción.

“¡Qué viaje con papá!” es la comedia por la que Rob Schneider vinó a México en una visita en la que posó en una foto con el equipo de Tigres. Ésta cinta cuenta la historia de una niña de 8 años que sueña con pasar unas divertidas vacaciones de primavera, pero su familia no puede pagarlas. En contra de la juiciosa madre y con solo unas monedas en sus bolsillos, su soñador padre decide llevarla a un viaje de vacaciones de primavera de todos modos.

“Las aventuras de Maurice” es una cinta animada que cuenta con las voces en español de Javier Ibarreche y Gaby Meza. Como parte de la cartelera de febrero 2023, esta película sigue a Maurice, un gato callejero, que tiene el timo perfecto para ganar dinero. Un día encuentra a un niño que toca la flauta y se hace amigo de su horda de ratas que hablan, así no las ve como si fueran comida. Cuando el gato y los roedores llegan al pueblo de Bad Blintz, encuentran a Malicia. Su timo no llega a buen puerto por culpa de lo que les espera en el sótano.

Hugh Jackman y Laura Dern protagonizan “El Hijo“, una cinta británica que sigue la ajetreada vida de Peter junto a su nueva pareja Emma y su bebé que se convierte en un caos cuando su ex esposa Kate reaparece con su hijo adolescente, Nicholas, un joven problemático con el que es difícil comunicarse, por agresivo y distante, y que acaba de abandonar la escuela.

“La Posesión de Grace Covington” es una de las pocas propuestas de terror para la cartelera de febrero de 2023. Un fin de semana tranquilo de una pareja devota toma un giro extraño cuando los integrantes de un extraño culto y su maníaco líder llegan para cumplir una profecía apocalíptica.

9 de febrero

¿Más terror? Sólo por ahora. “Comunión con el Diablo” es una cinta española de horror que se desarrolla a finales de los 80, en un pueblo no determinado. Sara acaba de llegar al pueblo y no encuentra su lugar en ese espacio cerrado. Su mejor amiga es Rebe, mucho más extrovertida. Una noche van a una discoteca, toman drogas y durante el trayecto a casa encontrarán una muñeca vestida de comunión. A partir de ese momento, comenzará la pesadilla.

“Maquíllame otra vez” es esa comedia mexicana a la que querrás echarle un ojo en la cartelera de febrero 2023 gracias a las actuaciones de Regina Blandón, Ilse Salas y Paulina Gaitan. Alexandra reaparece en la vida de Ana y Rita para ofrecerles trabajo como maquillistas en una boda.

Lo que ellas no saben, es que Alexandra está pasando por una de sus -ya conocidas -crisis amorosas, y que tiene la habilidad de involucrarlas en todos y cada uno de sus enredos, lo cierto es que Ana y Rita están en bancarrota, por lo que necesitan desesperadamente el dinero; así que la única salida que tendrán es tratar de rescatar a Alexandra.

“Géminis: El Planeta Oscuro” es una película rusa ideal para quienes buscan una alternativa diferente en la cartelera de febrero 2023. Una misión espacial es enviada para terraformar un planeta distante. Sin embargo, la misión se encuentra con algo desconocido que tiene su propio plan para el planeta.

“Titanic: 25 Aniversario en 3D” es el nuevo reestreno de la obra maestra de James Cameron que vio la luz por primera vez en 1997. La película más ganadora en la historia de los Premios Óscar llegará casi un mes antes de la entrega de 2023. Si nunca has visto este romance catastrófico en el cine, esta es tu oportunidad.

16 de febrero

“Till: Justicia para mi hijo” es un drama basado en hechos reales, ambientado en los años 50 que, a pesar de su alto contenido melodramático y conmovedor, fue relegada de los Premios Óscar. La historia de Emmett Louis Till y el legado de su madre, que buscó justicia para su hijo asesinado llega a la cartelera de febrero 2023.

“Quizás para siempre” es una comedia romántica con un elenco de lujo conformado por Diane Keaton, Emma Roberts, Richard Gere y Susan Sarandon que habla de una pareja que se encontrará con los padres de ambos, quienes les ofrecerán su “sabiduría” sobre cómo funciona el matrimonio.

23 de febrero

“Huesera” es una de las cintas mexicanas de terror más destacadas desde su presentación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). Cuenta la historia de Valeria, una mujer que lleva tiempo intentando tener un hijo. De repente, la misma noche en la que por fin se confirma su embarazo le visita una extraña presencia. A partir de ese momento, la monstruosa criatura la persigue manteniendo en peligro su embarazo, su pareja y la vida de su futuro bebé. ¡No te la pierdas en la cartelera de febrero 2023!

La cartelera de febrero de 2023 es una de las más ricas del año, puesto que presenta a varias de las candidatas al Óscar, sin dejar de presentar a otras películas de calidad tanto de México como del resto del mundo en diferentes géneros, desde la comedia, el terror y, por supuesto, el drama.