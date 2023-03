Cartelera de cine en abril de 2023: “Beau tiene miedo”, “La Usurpadora” y “Super Mario Bros. La Película”

¡Checa la cartelera de cine para abril de 2023! | Foto: UnoTV

Los cines mexicanos se preparan para un mes lleno de estrenos para toda la familia, con algunas de las películas más esperados del año para chicos y grandes, desde cintas de terror, supenso y algunas opciones para los más pequeños de la familia. En UnoTV.com te presentamos la cartelera de cine para abril de 2023.

“Beau tiene miedo”: la recomendación de la cartelera de abril 2023

Ari Aster impactó en la industria del cine de terror desde que debutó con la impresionante “Hereditary” y terminó por consolidarse gracias a “Midsommar“, una película de folk-horror que agarró desprevenido a Hollywood, poniendo en la conversación el nombre de este joven cineasta de culto.

“Beau tiene miedo” es la promesa del cineasta para mantener su originalidad aunque un poco lejos del terror y aprovechó la oportunidad para traer a Joaquin Phoenix, ganador del Oscar, para contar una historia que si bien no es espeluznante, sí ha causado extrañeza y misterio en los espectadores que no tienen ni idea de que esperar en la cartelera de abril de 2023.

¿De qué trata? Beau (Joaquin Phoenix) es un hombre que tendrá que enfrentarse a sus miedos y paranoias al aventurarse en una épica odisea para llegar a casa de su controladora madre.

Beau (Joaquin Phoenix) es un hombre que tendrá que enfrentarse a sus miedos y paranoias al aventurarse en una épica odisea para llegar a casa de su controladora madre. ¿Cuándo se estrena en México? 20 de abril de 2023.

“Super Mario Bros. La Película”: el estreno más esperado de abril

Durante muchos años, cuando se anunciaba una adaptación cinematográfica de un videojuego, los aficionados reaccionaban con discreción, pues generalmente estas películas decepcionaban a propios y extraños, pero la tendencia ha cambiado con “Sonic“, “Arcane” y “The Last of Us“, por lo que Mario Bros quiere subirse a esta tendencia.

Illumination, productora de “Mi Villano Favorito” y “Sing” adquirió los derechos del personaje insignia de Nintendo y se atrevió a lanzar “Super Mario Bros. La Película“, con un elenco de voz estelar con Chris Pratt, Anya Taylor Joy y Jack Black a la cabeza, lo que la convierte en la película más esperada de la cartelera de abril de 2023.

¿De qué trata? Un fontanero llamado Mario viaja a través de un laberinto subterráneo con su hermano, Luigi, tratando de salvar a una princesa capturada.

Un fontanero llamado Mario viaja a través de un laberinto subterráneo con su hermano, Luigi, tratando de salvar a una princesa capturada. ¿Cuándo se estrena en México? 5 de abril de 2023

Cartelera de abril 2023: estrenos por día

5 de abril

“Air: La Historia detrás del Logo” sigue la historia del vendedor de zapatos Sonny Vaccaro, y cómo lideró a Nike en su persecución del mayor atleta de la historia del deporte: Michael Jordan. Dirigida por Ben Affleck, esta es una de las candidatas precoces rumbo a los Premios Oscar del próximo año y no te la puedes perder en la cartelera de abril de 2023.

“El Exorcista del Papa” es una película inspirada en los archivos reales del Padre Gabriele Amorth, Exorcista Principal del Vaticano, interpretado por el ganador del Oscar, Russell Crowe. En esta cinta, Amorth mientras investiga la terrorífica posesión de un niño que termina descubriendo una conspiración que hace siglos fue encubierta de manera desesperada por el Vaticano.

12 de abril

“La Usurpadora” es uno de los estrenos mexicanos más esperados del año y de la cartelera de abril de 2023, basada en la exitosa telenovela de los años 90, cuenta la historia de Valeria, una joven que vive en Las Vegas y batalla por pagar el costoso tratamiento de su abuelita.

Un día tiene un reencuentro con una mujer idéntica a ella, pero con una personalidad completamente distinta, y quien le ofrece mucho dinero para tomar su lugar en México, donde vive junto a su esposo Carlos Daniel y sus hijos. Valeria acepta la oferta, pero le costará fingir ser la fría y despiadada Victoria, mientras intenta mantener unida a la familia y rescatar el negocio. ¡Hasta Gaby Spanic, la “usurpadora original”, estará en esta película musical.

“Suzume” no es una película exclusiva para los fans del anime, pues viene de la mente de Makoto Shinkai, responsable de la obra maestra “Your Name“, y esta cinta sumamente anticipada en la cartelera de abril 2023 trata de una joven de 17 años que ayuda a un misterioso joven a cerrar las puertas de otro mundo que está provocando desastres en todo Japón.

“Maravilloso Desastre“, protagonizada por Virgina Gardner y Dylan Sprouse, cuenta la historia de uma estudiante de primer año de universidad, llamada Abby, que intenta distanciarse de su oscuro pasado mientras se resiste a su atracción por el chico malo, Travis.

“Los Campeones” cuenta la historia de un tribunal que ordena a un exentrenador de baloncesto de ligas menores que dirija un equipo de jugadores con discapacidad intelectual. Pronto se da cuenta de que a pesar de sus dudas, juntos, este equipo puede llegar más lejos de lo que jamás imaginaron. Protagonizada por Woody Harrelson, no te la puedes perder en la cartelera de abril de 2023.

“El Falsificador“, seleccionada en la Berlinale 2022, se desarrolla en Berlín, 1942. Un joven judío de 21 años que se ha propuesto que nadie, ni siquiera los nazis, le quite su entusiasmo por la vida. Para escapar de la deportación, Cioma utiliza la identidad de un oficial de la marina, descubriendo así que tiene un talento oculto para falsificar no sólo pasaportes y documentos, sino también su propia identidad. Basada en la historia real de Cioma Schönhaus.

“Conjuro Siniestro” es una de las primeras alternativas de terror en la cartelera de abril de 2023. Una joven pareja Richard y Alyson, se mudan a una casa que heredó ella de su padre biológico. Cuando Richard se va de viaje, Alyson comienza a explorar la casa descubriendo algunos secretos muy oscuros escondidos en el pasado de su familia.

“La Conspiración del Diablo” gira alrededor de una poderosa empresa de biotecnología tiene una tecnología innovadora que les permite clonar las figuras más influyentes, detrás de esta empresa, hay un culto satánico que busca robar el Sudario de Cristo, pues contiene el ADN de Jesús. Esto desatará la guerra de los ángeles en la Tierra.

“Transición” es un drama europeo para ‘paladares exigentes’ en la cartelera de abril de 2023 que sigue a una mujer francesa que pretende cruzar el atlántico en un velero hacía Brasil, desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Iba a ser la aventura de su vida. Es marzo de 2020 y el mundo se detiene. Se queda totalmente sola, confinada en una marina. ¿Cómo se sobrevive a la soledad?, ¿A la incertidumbre? Una súbita aparición extrasensorial le da sentido a todo.

20 de abril

“Los Tres Mosqueteros: D’Artagnan“, protagonizada por Vincent Cassell y Eva Green es una nueva adaptación de la obra de Alexandre Dumas. En esta ocasión, en medio de un reino dividido por la guerra, el joven D’Artagnan viaja a Paris para convertirse en uno de Los Mosqueteros, ahí conoce a Athos, Porthos y Aramis, la elite guardia del Rey. Juntos cruzarán espadas y unirán su destino para exponer una conspiración del Cardenal en contra de la corona.

“Diario de un viaje inesperado” es un drama romántico mexicano disponible en la cartelera de junio de 2023 que explora la historia de una joven superficial y adinerada, recibe como herencia de su padre un diario donde le indica que debe realizar un viaje a Chiapas para poder acceder a todos sus bienes.

A pesar de estar en contra, se ve obligada a viajar en compañía de un músico a quien ella confunde con el abogado que debe dar fe del viaje. En Chiapas, ella descubre los valores humanos que la acercan a sus raíces, además de encontrar el amor y de ver la vida desde otra perspectiva que la hacen entender que los bienes materiales no son lo más importante.

Protagonizada por Kevin Holt, Xabiani Ponce de León, Getsemani Vela y Martha Claudia Moreno

“Evil Dead: El Despertar” es la continuación de la franquicia de terror creada por Sam Raimi y en la cartelera de abril de 2023 podrás ver la retorcida historia de dos hermanas, interpretadas por Sutherland y Sullivan, quienes están alejadas una de la otra, pero cuya reunión será interrumpida por demonios que poseen cuerpos y serán arrastradas a una batalla por la supervivencia contra la versión más pesadillesca de la familia.

27 de abril

“Renfield: Asistente de Vampiro” es el regreso de Nicholas Cage en esta moderna historia de monstruos del leal asistente de Drácula, es Renfield, el torturado ayudante del jefe más narcisista de la historia, Drácula Renfield se ve obligado a conseguir la presa de su amo y cumplir todas sus órdenes, sin importar cuán degradantes sean. Ahora, después de siglos de servidumbre Renfield está listo para descubrir si hay vida fuera de la sombra del Príncipe de las Tinieblas. Si tan solo pudiera descubrir cómo terminar su codependencia.

“La Heredera de la Mafia” es un thriller ideal en la cartelera de junio de 2023. Una mujer estadounidense de los suburbios (Toni Collette) que hereda el imperio mafioso de su abuelo, y guiada por la consigliere de confianza de la firma (Monica Bellucci), desafía las expectativas de todos, incluida la suya propia, como la nueva jefa del negocio familiar.

“Araña Sagrada” habla de una periodista de Teherán se sumerge en los barrios más peligrosos de la ciudad de Mashhad para investigar una serie de asesinatos. Pronto se dará cuenta que los crímenes son obra de un solo hombre con el propósito de purificar a la ciudad de sus pecados. Basada en hechos reales esta historia dirigida por Ali Abbasi gano el premio a mejor actriz en el festival de Cannes.

“Titanic: La Maldición” no es una secuela de la película de James Cameron, es una nueva visión sobre el barco que se hundió en 1912, aunque en esta ocasión oscuras fuerzas paranormales emergen desde las profundidades, aterrorizando a todos a bordo del Titanic 666 y amenazando con repetir uno de los mayores desastres de la historia. Si quieres una opción poco convencional, no te la pierdas en la cartelera de abril de 2023.

“No Descansarás” es otra película de terror para el cuarto mes del año. Después de luchar por formar una familia, Julie Rivers vuelve a estar embarazada. Con el reposo en cama obligatorio, Julie comienza a desmoronarse a medida que las experiencias fantasmales en el hogar comienzan a acercarse a ella.

La cartelera de abril de 2023 está llena de películas de todos los géneros y con opciones para toda la familia, aunque claramente hay ciertas películas que destacan de otras. Elige qué veras este mes con tu pareja, tus familiares o tus mejores maigos.