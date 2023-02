Cartelera de cine en marzo 2023: “Creed III”, “Scream 6”, “John Wick 4” y “Shazam 2”

Conoce la cartelera de marzo 2023 | Foto: UnoTV

Los cines mexicanos se visten de gala con el estreno de al menos cuatro de los estrenos más esperados de 2023. De esta forma, la cartelera de cine en marzo recibirá a la más reciente película de Jenna Ortega y Melissa Barrera, el regreso de Keanu Reeves, una película en la que aparece “Canelo” Álvarez e incluso una película de superhéroes.

“Scream 6”: la recomendación de la cartelera de marzo 2023

La actriz mexicana, Melissa Barrera, logró consolidarse junto con la estrella de “Merlina”, Jenna Ortega, en la renaciente franquicia de Scream, una saga slasher que logró encontrar una bocanada de aire fresco con sus nuevas protagonistas y algunos regresos de las entregas originales, como es el caso de Courteney Cox.

“Scream 6” fue posible gracias al éxito de su predecesora, que gustó tanto al público como a la crítica especializada al retomar el tono de parodia que hizo popular a la primera entrega de 1996. Aunque había quienes pensaban que la franquicia de “Ghostface” estaba muerta, es uno de los estrenos más esperados de la cartelera de marzo 2023.

Tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro supervivientes abandonan Woodsboro para dar comienzo a un nuevo capítulo en la ciudad de Nueva York. ¿Cuándo se estrena en México? 9 de marzo de 2023

“Creed III”: el estreno más esperado de marzo

“Creed III” no sólo es la continuación de la saga inaugurada por Rocky Balboa, personaje popularizado por Sylvester Stallone, sino que sirve como la consolidación de Michael B. Jordan en el papel de Adonis Creed, en una historia que parece recordar a Rocky V, aunque con la aparición especial del boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez.

En esta ocasión, uno de los principales atractivos es la aparición de Jonathan Majors, uno de los actores más solicitados de Hollywood en la actualidad gracias a su papel como Kang en “Antman and the Wasp: Quantumania“. En esta ocasión será un antagonista difícil de vencer que no te puedes perder en la cartelera de marzo 2023.

Luego de dominar el mundo del box, Adonis Creed ha tenido éxito en su carrera y en su vida familiar. Cuando Damian, un amigo de la infancia y antiguo prodigio del box sale de la cárcel, él está entusiasmado por demostrar que merece una oportunidad en el ring. El encuentro entre ambos será más que sólo una pelea. Para ajustar cuentas, Adonis tendrá que poner su futuro en riesgo y luchar contra Damian: que no tiene nada qué perder. ¿Cuándo se estrena en México? 2 de marzo de 2023

Cartelera de marzo 2023: estrenos por día

2 de marzo

“Nada que ver” es una comedia romántica mexicana que sigue la improbable amistad entre la rica y desafortunadamente ciega Paola Ramírez De Aragón y su cuidador/enfermero Carlos. Después de que a Carlos le es asignada la tarea de cuidar de Paola, ambos personajes deben limar asperezas para amenizar el tiempo que les toca compartir juntos; con el paso de los días, eventualmente ambos aprenden cosas importantes del otro y se miran, literalmente, con otros ojos.

La historia muestra cómo dos personajes de mundos diferentes forman un vínculo de confianza, respeto mutuo, y quizás amor. Podrás disfrutar esta cinta nacional protagonizada por Memo Villegas y Fiona Palomo en la cartelera de marzo 2023.

“Demoniaca” es una cinta de terror dirigida por Bryan Bertino, director de otro clásico del género “Los Extraños” y cuenta la historia de dos hermanos que regresan a la granja de su familia para esperar a la inevitable muerte de su padre. Lo que en un principio parece ser un ritual ancestral relacionado con la pérdida y el recuerdo acaba convirtiéndose en algo muy distinto. Algunos críticos la consideran la mejor película de horror del año.

“Ellas hablan” está nominada en la categoría de ‘Mejor Película‘ de los Premios Óscar 2023 y recién llegará en la cartelera de marzo 2023. En 2010, las mujeres que integran una colonia religiosa tratan de reconciliarse con la fe tras haber sufrido una serie de agresiones sexuales, esta es la película que retrata esta historia.

“Close” es una de las películas más recientes de la distribuidora independiente A24 y fue considerada por algunos críticos especializados como una de las mejores películas de 2022. Léo y Rémi, de 13 años, son amigos de toda la vida. Hasta que un suceso impensable los separa. Léo se acerca entonces a Sophie, la madre de Rémi, para tratar de entender.

“El Funeral” es una película de Taiwán que llega hasta las salas mexicanas como una de las alternativas diferentes en la cartelera de marzo 2023. ¿Buscas terror asiático? Ésta es tu opción.

Chun Hua y su hija, llevan años alejadas de su familia, pero la muerte de su abuelo las hace volver a casa de su padre para asistir al funeral. Al llegar comienzan a percibir extraños sucesos descubriendo que hay un espíritu maligno entre ellos, la familia parece ocultar secretos horribles y el funeral será el inicio de una serie de eventos sobrenaturales que no dejarán libre a la familia. Una maldición que podría dejar que el alma del abuelo no descanse en paz.

“El cielo no puede esperar” es un documental español dirigido por José María Zavala que cuenta la biografía del beato Carlo Acutis, un estudiante italiano y aficionado programador de informática, conocido por documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo y catalogarlos en un sitio web que creó antes de su muerte por leucemia a los 15 años. Acutis fue beatificado por la Iglesia Católica en el 2020.

9 de marzo

“65: Al Borde de la Extinción” es un thriller de ciencia ficción protagonizado por Adam Driver y podrás verla en la cartelera de marzo 2023. Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, el piloto Mills descubre rápidamente que realmente está varado en la Tierra… hace 65 millones de años. Ahora, con solo una oportunidad de rescate, Mills y la otra única superviviente, Koa, deberán abrirse camino a través del desconocido territorio plagado con peligrosas criaturas prehistóricas en una épica lucha por sobrevivir.

“EO” está nominada en los Premios Óscar en la categoría de ‘Mejor Película Extranjera’. Esta película polaca explora el camino de un asno gris de ojos melancólicos que se topa con buena gente y otra no tan buena, conoce la alegría y la pena, y la rueda de la fortuna transforma, según el momento, su buena suerte en desastre, y su desdicha en felicidad inesperada. Pero nunca, en ningún momento, perderá la inocencia.

“Manto de gemas” es una película mexicana que podrás vivir y sufrir en la cartelera de marzo 2023. Dirigida por Natalia López Gallardo y protagonizada por Nailea Norvind, esta no es una comedia romántica, sino que es un terrorífico viaje para encontrar a una persona desaparecida.

“Carmen Vidal: Mujer Detective” es una película uruguaya que cuenta la historia de una detective privado adicta a la pizza, la cerveza y la marihuana que lucha contra un Senador criminal para vengar la muerte de su colega, en una comedia noir sobre la superación personal. ¡No te la pierdas en la cartelera de marzo 2023!

16 de marzo

“¡Shazam! La Furia de los Dioses” es uno de los últimos estrenos de DC Studios antes de reformarse por completo con un nuevo universo cinematográfico. Ésta película solo fue posible gracias a la buena recepción que tuvo su primera parte y ahora continúa la historia de Billy Batson y su familia.

“13 Exorcismos” es otra opción para los amantes del terror, aunque en esta ocasión de España. Tras una sesión de espiritismo, Laura Villegas comienza a comportarse de manera extraña. Alarmados por el siniestro comportamiento de su hija y convencidos de que el demonio la ha poseído, sus padres acuden al Padre Olmedo, uno de los 15 exorcistas autorizados por el Vaticano para intervenir en casos de posesiones demoníacas. A partir de ahí una serie de fenómenos extraños comenzarán a envolver a los protagonistas de la historia.

“Oso Intoxicado” es una película tan extraña que ha causado buenas opiniones, siendo una de las películas más absurdas y a la vez interesantes que podrás ver en la cartelera de marzo 2023. Cuenta la historia de un narcotraficante cuyo avión se estrella con un cargamento de cocaína que es encontrada por un oso negro, quien se la come.

¿Te gusta el cine francés? “La Brigada de Cocina” es para ti. Cathy es una perfeccionista y rígida chef de 40 años que está a punto de cumplir su sueño: abrir su propio restaurante. Pero nada sale según lo planeado y, confrontada con serias dificultades económicas, acepta regañadientes un trabajo como cocinera en una casa de acogida de jóvenes inmigrantes. Lo que Cathy nunca hubiera imaginado es que sus habilidades y pasión por la cocina pudieran cambiar la vida de estos jóvenes, y a la vez, que ellos tuvieron tanto por enseñarle a ella.

“Buscando a Alguien Muy Especial” es una opción familiar y conmovedora para la cartelera de marzo 2023. John, un limpiador de ventanas de 34 años, dedica su vida a criar a su hijo Michael, un niño de cuatro años a quien su madre abandonó justo después de nacer. Ambos llevan una vida simple, elaborada a través de rituales diarios, en una relación de amor sin fisuras. Por desgracia, a John sólo le quedan unos cuantos meses de vida. Dado que no tiene familia, decide invertir los días que le quedan en buscar una nueva familia que adopte a Michael con el fin de salvar a su hijo de descubrir la terrible realidad de la vida.

23 de marzo

“John Wick 4” es otro de los estrenos más esperados de todo el año, ya que es la continuación de una saga de acción que se ha salido del molde y revivió a los thrillers. Keanu Reeves logró revivir su carrera gracias a este personaje y parece que la saga no tendrá fin.

30 de marzo

“Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones” es una adaptación del juego clásico que tiene a Chris Pine y Michelle Rodríguez como sus protagonistas. Si eres fan de esta mitología, no te puedes perder la nueva cinta “Honor entre ladrones” en la cartelera de marzo 2023.

“Sombras de un Crimen” Liam Neeson da vida a Philip Marlowe, un detective privado que está envuelto en malos negocios y una vida solitaria. Su suerte cambiará con la llegada de Clare Cavendish (Diane Kruger), una hermosa mujer que le contratará para encontrar a su ex amante.