Cartelera de diciembre 2023: “Aquaman 2”, “Wonka” y “¡Patos!”

Los estrenos en la cartelera de diciembre 2023 | Foto: UnoTV

La cartelera de diciembre 2023 llega con dos de los estrenos más esperados del año: “Wonka” y “Aquaman 2“. Además, llegan películas con temática navideña, así como cintas para toda la familia. En Unotv.com repasamos cada uno de los filmes que arribarán a los cines mexicanos en la época decembrina.

Wonka: el estreno más esperado de la cartelera de diciembre 2023

Más de 50 años después de Willy Wonka y la fábrica de chocolate y a dieciocho de Charlie y la fábrica de chocolate, llega a la cartelera de diciembre 2023, Wonka, el spin-off del famoso chocolatero protagonizado por Timothée Chalamet.

Paul King, director de Paddington, lleva a la pantalla una nueva adaptación de la novela de Roald Dahl en una cinta fantástica de época que cuenta los orígenes del excéntrico dulcero antes de tener su mítica fábrica.

¿De qué trata? Basada en el personaje que protagoniza “Charlie y la fábrica de chocolate”, el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos, “Wonka” cuenta la historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día.

¿Cuándo se estrena? 7 de diciembre de 2023

Gol gana: la recomendación de la cartelera de diciembre 2023

Taika Waititi, director de comedias emblemáticas como Jojo Rabbit y What we do in the shadows, regresa con un drama basado en hechos reales sobre un equipo de futbol de Samoa Americana.

Además del nombre del cineasta, destaca por su elenco estelar conformado por Michael Fassbender, Elisabeth Moss, Rhys Darby y Will Arnett. Podría perfilarse de una vez como candidata para los Premios Oscar 2024.

¿De qué trata? Drama deportivo que cuenta la historia del entrenador holandés Thomas Rongen, artífice de realizar una tarea prácticamente imposible en el deporte: tomó las riendas del equipo de fútbol de la Samoa Americana y trató de hacer de un grupo de perdedores unos ganadores natos.

¿Cuándo se estrena? 28 de diciembre de 2023

Estrenos por día en la cartelera de diciembre 2023

7 de diciembre

Venganza Silenciosa es una película navideña, a su manera. John Woo, director de The Killer y Contracara, vuelve con una cinta de acción que se desarrolla en Nochebuena con un protagonista que, con pocas palabras, buscará vengar la muerte de su hijo. ¡Feliz y sangrienta Navidad en la cartelera de diciembre 2023!

No lo abras es una cinta de terror dirigida por Bishal Dutta. Sam, una adolescente india-estadounidense, vive en un suburbio. Las inseguridades culturales de Sam crecen debido a su amiga, Tamira, quien lleva consigo un misterioso frasco todo el tiempo. Sam rompe el frasco de Tamira y desata una antigua fuerza demoníaca india que secuestra a Tamira.

BlackBerry es una película basada en hechos reales que cuenta la historia de Mike Lizardis y Jim Balsillie, inventores y distribuidores del celular BlackBerry. Esta cinta, que llega a la cartelera de diciembre 2023, abarca desde el ascenso hasta el declive de la empresa tecnológica.

La Hija del Pantano se centra en Helena Petterier (Daisy Ridley), quien lleva una vida normal junto a su esposo y su hija hasta que se entera que el hombre que la crió y la mantuvo a ella y a su madre como rehenes en un pantano durante 12 años ha escapado de prisión. Para proteger a su familia, Helena decide comenzar la cacería de su padre.

Monster es una película multipremiada japonesa que llega a la cartelera de diciembre 2023. Cuando el joven Minato empieza a comportarse de forma extraña, su madre siente que algo va mal. Al descubrir que el responsable de todo ello es un profesor, irrumpe en la escuela exigiendo saber qué está pasando.

Hojas de Otoño es un regalo para los amantes del cine de arte, pues es la más reciente película de Aki Kaurismaki. Es una tragicomedia romántica, ambientada en la Helsinki contemporánea, sigue a dos trabajadores con problemas que se encontrarán para “salvarse” mutuamente.

Escondite Mortal

14 de diciembre

¡Patos! es la opción para toda la familia en la cartelera de diciembre 2023. La familia Mallard comienza su propia temporada de migración a Jamaica, pasando por Nueva York. Mientras la mamá pata quiere salir de la rutina, el papá pato se siente cómodo; su aventura los llevará a lugares inesperados.

The Mean One: Un siniestro cuento es el regreso del Grinch a los cines, pero no en un cuento infantil. En “Villa Nueva”, Cindy fue testigo del asesinato de su madre por “The Mean One”, una criatura sedienta de sangre de piel verde vestida con un traje rojo de Santa Claus. Veinte años después, Cindy y su padre regresan al pueblo, sin saber que el monstruo también.

Teme a la Oscuridad es una cinta de acción en la cartelera de diciembre de 2023. Tes es una veterana de guerra, que durante la despedida de soltera de su hermana un grupo de invasores ataca su hogar, por lo que se prepara a defender su familia y amigas pues descubre que están empeñados en no dejar ningún testigo vivo.

Perdidos en la Noche es la película mexicana de Amat Escalante que triunfó en la pasada edición de Cannes. Protagonizada por Juan Daniel García Treviño, Ester Expósito y Bárbara Mori, este es uno de los estrenos más esperados de la cartelera de diciembre 2023.

¿De qué trata? Emiliano vive en un pueblo minero en México. Motivado por un profundo sentido de justicia, busca a los responsables de la desaparición de su madre activista, quien se había manifestado en contra de una compañía minera internacional. Al no recibir ayuda de la policía ni del sistema judicial, encuentra una pista que lo lleva a la excéntrica familia Aldama, integrada por un famoso artista, su esposa célebre y su hermosa hija. Después de conseguir trabajo como empleado en la casa de la familia, su determinación lo llevará a descubrir los secretos que se encuentran debajo de la superficie.

Juego de la Muerte es un thriller ruso dirigido por Anna Zaytseva. La colegiala rebelde Dana llora por su hermana menor, una niña que alguna vez fue feliz y que de repente se paró frente a un tren. Desesperada por saber qué sucedió, explora el historial en línea de su hermana y descubre un siniestro juego en las redes sociales.

20 de diciembre

Aquaman y el Reino Perdido marcará el regreso de Jason Momoa, Amber Heard y Nicole Kidman tras una serie de polémicas que rodearon a la película, incluyendo el juicio de Heard y Johnny Depp. Además, deja la duda de si este personaje formará parte del nuevo DC. ¡No te la pierdas en la cartelera de diciembre 2023!

¿De qué trata? Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con el héroe. Esta vez, el villano tiene el Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable.

Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo es una película basada en el best seller del escritor estadounidense Benjamín Alire Sáenz. Ambientada en El Paso, Texas, en 1987, la novela sigue a dos adolescentes de padres mexicanos, Aristóteles “Ari” Mendoza y Dante Quintana. Es protagonizada por Eugenio Derbez y Eva Longoria.

Ritos Ocultos es otra opción para los seguidores del género de terror en la cartelera de diciembre 2023. La desaparición de la joven hija del nuevo ministro del pueblo provoca una búsqueda desesperada.

28 de diciembre

Sobrevivientes: Después del Terremoto es una cinta distópica surcoreana que llega en la cartelera de diciembre 2023. La ciudad de Seúl ha quedado devastada por un desastre. Los únicos supervivientes del edificio Hwanggung, bajo el liderazgo de Yeong-tak se reúnen y tratan de salir adelante en medio de la catástrofe.

Evie, el demonio entre nosotros marca el regreso del director de “Jack in the Box” con la historia de una joven que vuelve a su hogar de la infancia con la desesperación de descubrir al autor del asesinato de su hermana Evie 20 años antes. Tras una serie de aterradores encuentros con el fantasma de Evie a las 09:09 de la noche, Margot sabe que debe luchar para conocer la verdad de una vez por todas.