Cartelera de mayo 2024: “Garfield”, “El Planeta de los Simios” y “Furiosa”

La cartelera de mayo 2024 llega con estrenos para todos los públicos. Desde “Garfield: Fuera de Casa“, para celebrar a los niños; como “Furiosa“, una historia distópica que ha viajado por generaciones, y “El Planeta de los Simios: Nuevo Imperio“, para los jóvenes y no tan jóvenes apasionados por la ciencia ficción.

“Garfield: Fuera de Casa”: el estreno más esperado de la cartelera de mayo 2024

Una nueva generación conocerá al gato naranja y barrigón en “Garfield: Fuera de Casa“, una película animada que cuenta la historia de origen de este personaje nacido en la década de los años 70. Guillermo Villegas, Sandro Larenas, Joaquín Cosío y los comediantes de “La Cotorrisa” dan las voces en español a este estreno de la cartelera de mayo 2024.

¿De qué trata? Garfield, el gato casero que odia los lunes y que adora la lasaña, está a punto de vivir una aventura en el salvaje mundo exterior. Tras una inesperada reunión con su largamente perdido padre, Vic, Garfield y Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un hilarante y muy arriesgado atraco.

“Furiosa: de la saga Mad Max”: la recomendación de la cartelera de mayo 2024

Luego del éxito de “Mad Max: Fury Road“, película que ganó seis premios Oscar en 2015, George Miller decidió exponer una nueva perspectiva de este universo distópico que comenzó en 1979 con Mel Gibson, pasando por Tom Hardy y Charlize Theron, hasta llegar a Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth.

¿De qué trata? Al caer el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motoristas liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Arrasando el Páramo, se topan con la Ciudadela presidida por El Inmortan Joe. Mientras los dos Tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa.

Estrenos por día en la cartelera de mayo 2024

1 de mayo

Profesión Peligro sigue a un doble de riesgo y, como a todos los miembros de su comunidad, lo explotan, le disparan, lo estrellan, lo arrojan por las ventanas y lo dejan caer desde lo más alto, todo para nuestro entretenimiento.

Ahora, recién salido de un accidente que casi pone fin a su carrera, tendrá que localizar a una desaparecida estrella de cine, resolver una conspiración e intentar recuperar al amor de su vida. ¡No te la pierdas en la cartelera de mayo 2024!

Jugaremos en el Bosque sigue la vida de Javier y Mariana se está desmoronando, por lo que deciden mudarse a la vieja hacienda, para empezar de nuevo. Pero ahí, una fuerte e imponente presencia del pasado manipula a la pareja para obtener lo que quiere: volver a la vida.

Amor, Mentiras y Sangre trae de regreso a Kristen Stewart en la cartelera de mayo 2024. Rose Glass cuenta la historia de Lou, la solitaria encargada de un gimnasio, se enamora perdidamente de Jackie, una ambiciosa fisico culturista que se dirige a Las Vegas en busca de su sueño. Pero su amor enciende la violencia, arrastrándolas peligrosamente en una red criminal

Star Wars – Episodio I: La Amenaza Fantasma se reestrenará en la cartelera de mayo 2024 como celebración del “May the 4th be with you”. El 4 de mayo se celebra a la franquicia de George Lucas y el reestreno de esta cinta aglomerará a los fans de la Guerra de las Galaxias.

9 de mayo

“El Planeta de los Simios: Nuevo Reino” es un capítulo más de la franquicia que comenzó en 1968 y que ha visto diferentes entregas a lo largo de las décadas. Esta vez, la historia de César ha quedado atrás por varios siglos, dando pie a un mundo en donde simios y humanos conviven.

Una Jungla de Locura 2 es ideal para seguir celebrando a los niños después de abril. Un misterioso supervillano cubre la selva de espuma rosa que explota al contacto con el agua y la Pandilla de la Jungla tendrán que recorrer el mundo a contrarreloj en busca de un antídoto, antes de la temporada de lluvia. ¿Lograrán salvar la Jungla?

16 de mayo

Amigos Imaginarios es uno de los estrenos más esperados de la cartelera de mayo 2024. De John Krasinski, trata sobre una niña que descubre que puede ver a los amigos imaginarios de las personas –y lo que puede hacer con ese superpoder– mientras se embarca en una aventura mágica para reconectar a los AMIs olvidados con sus niños.

Tarot de la Muerte es la opción de terror de este mes. Cuando un grupo de amigos rompe la regla sagrada de la lectura del tarot, desata sin saberlo un mal indescriptible atrapado dentro de esas cartas malditas. Uno a uno, se enfrentan cara a cara con su destino y terminan en una carrera contra la muerte para escapar del futuro predicho en sus lecturas del tarot.

V de Victor es la segunda película protagonizada por Guillermo Villegas en la cartelera de mayo 2024. En esta ocasión, el actor mexicano se pone los guantes de boxeo, o más bien, interpreta a un exboxeador que se enfrenta a sí mismo. Joaquín Cosío también aparece en este proyecto.

Ari Aster, director de Hereditary y Midsommar, vuelve como productor de El Hombre de los Sueños, una de las pesadillas cinematográgicas que impactaron al cine independiente en 2023, pero que apenas llega a México como parte de los estrenos de la cartelera de mayo 2024.

Gurren Lagann:Childhood’s End, La película llega a las carteleras para que los fans del animé disfruten el 15 Aniversario de la emblemática serie Gurren Lagann, con las 2 películas en cines por primera vez en 4K y 4DX.

23 de mayo

Los Extraños: Capítulo I

Gurren Lagann: The Lights in the Sky Are Stars, la película también llega a las carteleras para que los fans del animé disfruten el 15 Aniversario de la emblemática serie Gurren Lagann, con las 2 películas en cines por primera vez en 4K y 4DX. ¡Imperdible en la cartelera de mayo 2024!

30 de mayo

Inmaculada tiene a Sydney Sweeney como principal atractivo, interpretando a Cecilia, una mujer de fe devota, recibe una cálida bienvenida a la perfecta campiña italiana, donde le ofrecen un nuevo puesto en un ilustre convento. Pero Cecilia se da cuenta de que su nuevo hogar esconde oscuros y horripilantes secretos.

Ángeles Inesperados está inspirada en la historia real de una peluquera que, sin ayuda de nadie, intentó reunir a toda una comunidad para ayudar a un padre viudo a intentar salvar la vida de su pequeña hija gravemente enferma.

Sismo Magnitud 9.5 es para los amantes de las películas de desastres naturales en la cartelera de mayo 2024. Esta película habla de un repentino terremoto sacudió todo el parque químico en el condado de Gucheng y de los héroes que buscan salvar vidas.

Capitán Avispa, héroe de Avispatrópolis y el Reino de la Miel, pone a prueba su nobleza, justicia e inocencia contra la malvada avispa Jacques Veneno y sus secuaces. No te pierdas esta cinta con las voces de Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Joy Huerta y Juanes.

Club Cero, con Mia Wasikowska, sigue a Miss Novak es una maestra que ingresa a una escuela de élite para dar clases de nutrición a jóvenes. En poco tiempo, la maestra establece un estrecho y perturbador vínculo con cinco de sus alumnos, sin que el resto de profesores se de cuenta.