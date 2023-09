Cartelera de octubre 2023: “Taylor Swift The Eras Tour” y “Los Asesinos de la Luna”

Todos los estrenos de la cartelera de octubre 2023 en México – Foto: UnoTV

La cartelera de octubre de 2023 no sólo alegrará a los seguidores del cine de terror con películas como “El Exorcista: Creyentes” y “Five Nights at Freddy’s“. Sino que trae uno de los estrenos más esperados del año, de la mano de Martin Scorsese, y la continuación de la “Swiftiemanía”.

“Taylor Swift The Eras Tour” : el estreno más esperado de la cartelera de octubre 2023

En un fenómeno inusual, uno de los estrenos más esperados de la cartelera de octubre 2023 no es una película como tal. La grabación del Taylor Swift The Eras Tour llega a las pantallas de México en un fenómeno que incluso tiró la plataforma de las principales cadenas mexicanas por la cantidad de swifties que buscaban boletos.

De esta forma, las fanáticas de la cantante que se perdieron el show en vivo desde el Foro Sol de la Ciudad de México tendrán una segunda oportunidad de verlo en pantalla grande.

¿De qué trata? El fenómeno cultural de la cantante Taylor Swift continúa en la pantalla grande con este documental que se sumerge en los conciertos de la gira histórica de la artista.

¿Cuándo se estrena? Viernes 13 de octubre de 2023

“Los Asesinos de la Luna”: la recomendación de la cartelera de octubre 2023

Uno de los estrenos más esperados, no sólo de la cartelera de octubre 2023, sino del año, es Los Asesinos de la Luna. Se trata de la primera película de Martin Scorsese en la que junta a Leonardo DiCaprio y Robert DeNiro, sus dos actores de cabecera.

Esta es la primera cinta del legendario cineasta desde 2019 cuando estrenó El Irlandés. Cinco años después, llega con una propuesta que reúne a otros talentos como Lily Gladstone, Jesse Plemons y Brendan Fraser.

¿De qué trata? Cuando se descubre petróleo en la Oklahoma de los años 20, bajo las tierras de la nación Osage, sus pobladores son asesinados uno a uno hasta que el FBI interviene para resolver los crímenes.

¿Cuándo se estrena? 19 de octubre de 2023

Estrenos por día en la cartelera de octubre 2023

5 de octubre

El Exorcista: Creyentes es una secuela directa de la cinta de 1973 dirigida por William Friedkin. Bajo la dirección de David Gordon Green, quien también trajo el regreso de la saga Halloween, esta cinta explora la historia de dos nuevas víctimas del demonio Pazuzu. Con el regreso de Ellen Burstyn como Chris McNeil, este es un estreno ideal para Día de Brujas.

La Puerta Secreta es una cinta de misterio y fantasía en la cartelera de octubre 2023. Bajo la tutela de Christoph Waltz, Sam Neill y Miranda Otto, los jóvenes actores Patrick Gibson y Sophie Wilde interpretan a dos becarios que se enfrentarán a una empresa malvada, duendes y una puerta mágica.

Una Familia Monstruosa es una comedia fantástica italiana que cuenta la historia de Adalberto y Luna, quienes se conocen y se enamoran. Lejos de casa, no pueden conocer a la familia del otro. Esto tiene que cambiar una vez que Luna quede embarazada.

Una Familia Extraordinaria llega a la cartelera de octubre 2023. Bea Johnson, interpretada por Kiernan Shipka, desde su nacimiento hasta su graduación, navega en la aventura de su vida con unos padres con discapacidad intelectual y una familia compleja que no puede ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de ayudar al crecimiento de Bea quién podría parecer que ella es quien se debe de hacer cargo de sus padres.

Carretera 15 es una nueva propuesta mexicana para el mes. En 1989 Marco, Lulú, Jonás y Andy preparan un viaje a Tequila, Jalisco, para el fin de semana, todo se complica cuando el auto se descompone, quedando sin nada, los personajes comienzan a enloquecer.

12 de octubre

El Justiciero: Capítulo Final es el desenlace de una historia que empezó en 2014 con Denzel Washington a la cabeza. Desde que entrego su vida como un asesino del gobierno, Robert McCall ha luchado para reconciliarse con las espantosas cosas que hizo en su pasado mientras encuentra un extraño consuelo dándole justicia a los aprimidos.

Sorpresivamente encontró un hogar en el sur de Italia, el descubre que sus nuevos amigos estabn bajo el control de los lideres criminales locales. Mientras los eventos se vuelven mortales, McCall sabe lo que tiene que hacer: para convertirse en el protector de sus amigos, luchando contra la mafia. No te pierdas el final en la cartelera de octubre 2023.

Max Es una película animada que llega a la cartelera de octubre 2023 y narra la historia de Maximiliano Kolbe y los retos que tuvo durante la invasión Nazi a Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Kolbe fue enviado a Auschwitz, el campo de concentración Nazi, como castigo por ayudar y proteger a los Judíos.

En su último sacrificio ofreció cambiar su lugar con un condenado a muerte quien tenía esposa e hijos. La película se cuenta a través de una historia contemporánea de un encuentro entre un hombre mayor, Gunter, y un adolescente rebelde llamado DJ. La historia del Padre Maximiliano le enseña al joven sobre el sacrificio y el amor.

Catacumbas: Invasión Final es una historia de ciencia ficción para la cartelera de octubre 2023. Tras una gran invasión, los habitantes de la Tierra deben sobrevivir en ciudades subterráneas. Mientras tanto, las superficie está invadida por gigantescas criaturas alienígenas que será combatidas por un grupo de aguerridos soldados.

19 de octubre

Radical es el regreso de Eugenio Derbez a la industria del cine mexicano. Los alumnos de la Primaria José Urbina López en Matamoros, Tamaulipas, fueron evaluados como los peores estudiantes de México; su mundo está lleno de dificultades y en las aulas no encuentran oportunidades. Sin embargo, cuando llega un nuevo maestro con un método radicalmente distinto, los alumnos aprenden a creer en ellos mismos y a liberar su potencial. Basada en una historia real.

Guerra de Herederos es una comedia familiar para la cartelera de octubre 2023. Macey (Toni Collette) y Savanna (Anna Faris) pueden no tener mucho, pero ambas conspirarán para ganarse el corazón de su tía Hilda, la matriarca cascarrabias que padece una enfermedad terminal, con la esperanza de convertirse en sus herederas. Pero pronto descubrirán que puede haber otros de sus parientes que tengan exactamente la misma idea.

26 de octubre

En Trolls 3: Se armó la banda, Poppy y Branch se convierten en pareja (#broppy) y mientras se acercan, Poppy descubre el pasado secreto de Branch. Él solía formar parte de la boyband BroZone con sus hermanos: Floyd, John Dory, Spruce y Clay. La banda y la familia se separaron cuando Branch era bebé y no ha visto a sus hermanos desde entonces.

Cuando Floyd es secuestrado por las maléficas estrellas del pop Velvet y Veneer, Branch y Poppy se embarcan en un emocionante viaje para reunir a la familia y rescatar a Floyd. Esta película es la tercera entrega de la saga ‘Trolls’. ¡Imperdible para los más pequeños del hogar en la cartelera de octubre 2023!

Five Nights at Freddy’s es otra propuesta de terror para la cartelera de octubre 2023. El terrorífico fenómeno del videojuego de terror se transforma en un escalofriante espectáculo cinematográfico. La película trata de un problemático guardia de seguridad que empieza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy’s no será tan fácil de superar.

Hipnosis: Arma Invisible no sólo es el regreso de Ben Affleck, sino de Robert Rodríguez. Decidido a encontrar a su hija desaparecida, el detective Danny Rourke se ve inmerso en un laberinto mientras investiga una serie de asaltos a bancos que desafían la realidad y acabará cuestionando sus más mínimas suposiciones con respecto a todo y a todos a su alrededor.

Con la ayuda de Diana Cruz, una psíquica superdotada, Rourke persigue y, al mismo tiempo, es perseguido por un espectro letal, el único hombre que él cree que tiene la clave para encontrar a su hija, sólo para descubrir mucho más de lo que esperaba. ¡Una alternativa de intriga y acción para la cartelera de octubre 2023!