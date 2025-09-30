Cartelera de octubre 2025: “TRON: Ares”, “La Máquina” y “Good Boy”

GENERANDO AUDIO...

Los estrenos en la cartelera de octubre 2025

La llamada “spooky season” también llega al cine con la cartelera de octubre 2025, que trae consigo una de las grandes apuestas de terror del año: “Good Boy“, la cinta que se viralizó por su premisa. Se trata de un perrito que usa sus sentidos caninos para ver a los fantasmas que atormentan a su dueño.

Pero eso no es todo, también llega la mejor actuación de la carrera de Dwayne Johnson “The Rock”, la cual incluso le valió varios minutos de aplausos en el Festival de Venecia 2025. Y para los amantes de la acción y las franquicias tradicionales, llega una nueva entrega de “TRON“.

“La Máquina”: el estreno más esperado de la cartelera de octubre 2025

Los críticos que ya pudieron ver “La Máquina” alabaron la actuación de “The Rock”, quien estaría en posibilidades de una nominación al Oscar. Esto ha sido motivo suficiente para atraer la atención de sus fans, aunque también está el hecho de que Ben Safdie es el director y que Emily Blunt es la coprotagonista.

¿De qué trata? La historia real del luchador Mark Kerr (Dwayne Johnson), figura clave en el origen de la UFC, que retrata su meteórico ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, al que se enfrentó con coraje y el apoyo incondicional de su mujer Dawn Staples (Emily Blunt). Una vida llena de ambición y sacrificio del que fue dos veces campeón de este torneo.

“Good Boy”: la recomendación en la cartelera de octubre 2025

Uno de los conceptos que más ruido han hecho es “Good Boy“, una película que se centrará en la perspectiva de un perrito que ve fantasmas. Aunque su estreno iba a ser reducido, la bulla que hizo en redes sociales provocó que se estrenara a nivel mundial, incluyendo en México.

¿De qué trata? Un perro leal se muda a una casa rural con su dueño Todd. Allí descubre fuerzas sobrenaturales que acechan en las sombras. Mientras oscuras entidades amenazan a su compañero humano, el valiente cachorro debe luchar para proteger a quien más quiere.

Cartelera de octubre 2025 por día

2 de octubre

“Animales Peligrosos” llega a la cartelera de octubre 2025. Zephyr, una surfista inteligente y de espíritu libre, que es secuestrada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones. Cautiva en su barco, debe averiguar cómo escapar antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación a los tiburones.

“Los Extraños: Capítulo 2“. De camino a su luna de miel, el vehículo de una pareja se avería, obligándoles a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer.

“Crónicas de exorcismo: El comienzo” llega a la cartelera de octubre 2025. El padre Park es un médico convertido en sacerdote que fue excomulgado por realizar exorcismos para una iglesia que negaba la existencia de males sobrenaturales. Cuando su viejo amigo, un monje de un templo secreto y lleno de magia, lo llama para proteger a un niño ingenuo, pero poderoso, de su malvado maestro, el padre Park deberá enfrentarse a su pasado.

“Cazadores del fin del mundo“. Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

Reestreno de “Avatar: El Camino del Agua” en la cartelera de octubre 2025. Más de una década después de los acontecimientos de ‘Avatar’, los Na’vi Jake Sully, Neytiri y sus hijos viven en paz en los bosques de Pandora hasta que regresan los hombres del cielo. Entonces comienzan los problemas que persiguen sin descanso a la familia Sully, que decide hacer un gran sacrificio para mantener a su pueblo a salvo y seguir ellos con vida.

“La Casa de Muñecas de Gabby“. Gabby decide irse de viaje con su abuela Gigi rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

“Noviembre” llega a la cartelera de octubre 2025. Nada sale como el comando del movimiento M-19 lo planeó y, apenas empezando la toma del Palacio de Justicia, una fracción de guerrilleros con algunos hombres gravemente heridos queda incomunicada y debe encerrarse en un baño, hacinados con más de cincuenta rehenes, a resistir por casi veintisiete horas la brutalidad de una confrontación de la que los civiles nunca pidieron ser parte, entre sus captores del grupo insurgente y Las Fuerzas Armadas del Estado. Una situación extrema en la que cobra vida la complejidad de la condición humana que, frente a la adversidad y el desamparo de la guerra, de la violencia en general, confronta el impulso de seguir con vida y al mismo tiempo la resistencia para conservar un mínimo de dignidad hasta el último segundo.

“BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO Remastered“. Una “FESTA” única que trascendió el tiempo y el espacio, uniendo a BTS y a ARMY en una sola energía: . Una espectacular actuación al aire libre que capturó el espíritu de un verdadero festival. La calidez y la alegría de la celebración de su octavo aniversario regresan a la pantalla, manteniendo esa energía vibrante e inolvidable, tan propia de BTS.

Reestreno de “Amores Perros” en la cartelera de octubre 2025. En Ciudad de México, un fatal accidente automovilístico afecta trágicamente a tres personas. Octavio, un adolescente, decide escaparse con Susana, la esposa de su hermano; el Cofí, su perro, se convierte en el instrumento para conseguir el dinero necesario para la fuga. Al mismo tiempo, Daniel, un hombre maduro deja a su esposa y a sus hijos para irse a vivir con Valeria, una hermosa modelo. El mismo día en que celebran su nueva vida, el destino hace que Valeria sea víctima de un trágico accidente.

9 de octubre

“Amores Compartidos“. Cuando Ashley le pide el divorcio, el bonachón de Carey acude a sus amigos, Julie y Paul, en busca de apoyo. Su secreto para ser felices es un matrimonio abierto, pero Carey cruza la línea y hace que todas sus relaciones se conviertan en un caos.

“Downtown Abbey: El Gran Final” llega a la cartelera de octubre 2025. Sigue a la familia Crawley y a su personal a medida que se adentran en la década de 1930. Mientras deciden cómo conducir Downton Abbey hacia el futuro, todos deben aceptar el cambio y dar la bienvenida a un nuevo capítulo.

“Zoopocalipsis“. Una noche un meteorito se estrella en un zoológico desatando un virus que transforma a los animales en viscosos zombis. Gracie, una joven loba, se une en la aventura a Dan, un puma salvaje recién llegado, para idear un plan y que los animales vuelvan a la normalidad. Junto a la ayuda de un grupo de supervivientes muy peculiares se embarcan en la peligrosa misión de rescatar el zoo del apocalipsis.

El reestreno de “La Tortuga Roja” llega a la cartelera de octubre 2025. Historia muda sobre un náufrago en una isla tropical desierta, poblada de tortugas, cangrejos y aves. La película cuenta las grandes etapas de la vida de un ser humano. Debut en el largometraje del animador Michael Dudok de Wit (ganador del Oscar por su cortometraje “Father and Daughter”). Una coproducción de varias productoras francesas y el Studio Ghibli.

“TRON: Ares“. Cuenta la historia de Ares, un programa altamente sofisticado que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial.

16 de octubre

“Jesús, luz del mundo” llega a la cartelera de octubre 2025. Sigue la vida de Jesús desde los comienzos de su ministerio, pasando por la crucifixión y la resurrección, vista a través de los ojos del apóstol Juan.

“Teléfono Negro 2“. El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

“Cuando el cielo se equivoca” llega a la cartelera de octubre 2025. Gabriel (Keanu Reeves), un ángel bienintencionado, pero bastante inepto, baja a la Tierra con el propósito de ayudar a Arj (Aziz Ansari), un organizador de conciertos en apuros y Jeff (Seth Rogen), un rico inversor de capital riesgo. Aunque las intenciones del angelical Gabriel son buenas, las consecuencias de sus actos no serán las esperadas…

23 de octubre

“Noise, sonidos del más allá“. Una mujer con un impedimento auditivo que se ve perseguida por sonidos relacionados con la desaparición de su hermana y la presencia de un espíritu malévolo. Esto conduce a un oscuro secreto y a la revelación de una misteriosa entidad.

“A pesar de ti” llega a la cartelera de octubre 2025. Morgan es una madre joven que intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella, que se quedó embarazada y se casó demasiado joven, teniendo que aparcar sus propios sueños. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. Pero esa paz se rompe cuando un trágico y extraño accidente trae desgarradoras consecuencias para ellas. Mientras lucha por reconstruir sus vidas, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba, mientras Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver.

Reestreno de “Paranorman“. Los aterrorizados habitantes de un pueblo asediado por zombis sólo pueden pedir ayuda al incomprendido Norman, un joven que sabe hablar con los muertos. Además de plantar cara a los muertos vivientes, tendrá que enfrentarse a fantasmas, brujas y, lo que es peor, a adultos de lo más atontados para salvar a su pueblo de una maldición milenaria.