¿Casi gemelos? Mujer pide foto a Omar Chaparro pensando que era Jaime Camil

Omar Chaparro revela que lo confundieron con Jaime Camil. Foto: Cuartoscuro

Vaya momento incómodo vivió Omar Chaparro cuando una fanática se acercó a pedirle una fotografía, y aunque la escena parecía normal, resultó que, en realidad, la mujer pensó que se trataba de Jaime Camil.

Fue el propio Omar Chaparro quien compartió las imágenes de la señora que se acercó a pedirle una fotografía creyendo que se trataba de Jaime Camil. Incluso, afirmó que lo reconoció por las telenovelas que tiene en su carrera.

“Me encanta andar en la calle de la Ciudad de México y me reconoció la señora luego, luego. ¿Cómo me reconociste o dónde me habías visto?”, se escucha decir a Omar Chaparro.

Muy segura de sí misma, la señora afirmó que se trataba de Jaime Camil y que era muy guapo.

“Jaime Camil, guapo, guapo, guapo”, afirma la mujer, quien pide que le tomen una foto con el actor.

Después de varios segundos, y tras seguirle el juego, Omar Chaparro finalmente confesó que no se trataba de Jaime Camil y aclaró la confusión.

“Nada más una cosa, es que no soy Jaime Camil. Soy Omar Chaparro”.

La mujer no puedo ocultar su sorpresa al confundir a Chaparro con Jaime Camil y aprovechó la llega de otras fanáticas que sí reconocieron a Omar para salir del paso y de la bochornosa situación.

El famoso tomó con gran humor la situación y decidió compartirla con sus seguidoras que llegaron a pedirle una foto. Las fans no daban crédito a la confusión con Camil.

“La señora se fue corriendo de la vergüenza”: fans reaccionan a confusión

Como era de esperarse, luego de que Chaparro compartiera la confusión de la mujer, los cibernautas y seguidores del actor reaccionaron y criticaron la situación.

“La señora se fue corriendo de la vergüenza por haberte confundido”, “Lo sentimos mucho por Jaime, pero tú estás mucho más guapo”, “Yo me encuentro contigo en la calle y te confundo con William Levy perfectamente”, “La señora, de la pena, se fue”, “Tengo dudas, la otra se fue decepcionada porque no eras Jaime o porque le dio mucha vergüenza”, son parte de los comentarios que se pueden leer.

El look de Omar

Desde hace semanas, Omar Chaparro sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look. El actor se dejó ver con una barba y con el cabello cano, que desde hace un tiempo ha caracterizado a Jaime Camil.