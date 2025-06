Caso “Diddy” Combs: usó estas tácticas para ocultar sus delitos, según Fiscalía

GENERANDO AUDIO...

Caso “Diddy” Combs. Foto: AFP

El caso “Diddy” Combs continúa, y en esta ocasión la Fiscalía en Estados Unidos lo acusa por liderar una organización criminal que operó durante décadas.

Esto se suma a la declaración de Cassie Ventura, expareja del rapero, que en su momento dijo que la controlaba y usaba videos sexuales comprometedores para obligarla a guardar silencio sobre los abusos que sufrió durante su relación.

¿Cómo ocultó sus delitos “Diddy” Combs?

El reconocido rapero y productor musical utilizó para sus fines “el poder, la violencia y el miedo”, así lo señala la Fiscalía.

Durante los alegatos finales de su juicio por asociación ilícita y tráfico sexual, la fiscal Christy Slavik presentó un panorama oscuro sobre las acciones del magnate de la música.

Combs, de 55 años, escuchó en silencio mientras Slavik lo señalaba como el principal responsable de abusos sexuales, trabajos forzados, sobornos y manipulación de testigos.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Justin Bieber pone fin a los rumores y aclara que no fue víctima de Sean “Diddy” Combs]

¿Qué pruebas se presentaron ante la justicia?

La fiscalía se basó en el caso “Diddy” Combs en las declaraciones de hasta 34 testigos, miles de páginas de mensajes, llamadas telefónicas y videos explícitos, todo reunido durante siete semanas de juicio.

Slavik insistió en que el caso no trata sobre prácticas sexuales no convencionales, sino sobre violencia, control y falta de consentimiento. Según sus palabras, las mujeres involucradas no actuaban por voluntad propia, sino bajo los efectos de las drogas, exhaustas y adoloridas, mientras eran forzadas a participar en orgías organizadas por Combs.

Testimonios clave: Cassie Ventura y otra víctima anónima

Como se señaló, entre las víctimas destaca la cantante Cassie Ventura, quien fue pareja de Sean “Diddy”. Ella lo acusó en 2023 de agresiones sexuales y violación, aunque posteriormente retiró la denuncia tras llegar a un acuerdo económico con él.

A raíz de esa querella, otras víctimas también se animaron a denunciar. Como una mujer, cuyo nombre no se reveló, testificó que fue forzada a mantener relaciones sexuales con acompañantes de pago, también bajo el efecto de drogas.

El círculo de protección del artista

La fiscal describió cómo Combs se apoyaba en un grupo cercano de colaboradores que actuaban como sus “lugartenientes”, cubriendo sus delitos y asegurando su impunidad.

Aunque ninguno de ellos fue llamado a testificar, se les acusó de ayudar a silenciar a las víctimas y manipular la información. Slavik señaló que el poder y fama de Combs lo hicieron cada vez más peligroso, y que las mujeres se sentían atrapadas, sin poder decir “no”.

El impacto psicológico en las víctimas

Por el caso “Diddy” Combs, también recurrió a un psicólogo forense para explicar cómo las víctimas pueden quedar psicológicamente atrapadas en una relación abusiva.

En un momento conmovedor, Slavik pidió al jurado imaginar el terror que vivió Ventura, al no saber cuándo llegaría el siguiente ataque, y el miedo de contradecir a alguien tan poderoso. Este argumento buscó humanizar a las víctimas y mostrar el daño real más allá de los mensajes de texto o imágenes.

¿Qué dice la defensa de Sean “Diddy”?

Sean “Diddy” Combs se negó a testificar para defenderse personalmente. Sin embargo, sus abogados argumentan que todas las relaciones fueron consensuadas. Aseguran que las supuestas víctimas eran mujeres adultas que tomaron decisiones por sí mismas, y que algunas lo acusan por dinero o por despecho.

También destacaron que varios mensajes presentados como prueba muestran cariño y deseo por parte de las mujeres, no solamente dolor y sufrimiento.

¿Cuál podría ser su sentencia?

El cargo más grave que enfrenta Combs es el de asociación ilícita, que podría derivar en cadena perpetua si se le encuentra culpable. También se le acusa de tráfico sexual, agresión y transporte con fines de prostitución. Después de los alegatos finales de la defensa, el jurado se retirará a deliberar y decidirá el destino del productor musical.

El veredicto está cerca

Una vez terminados los alegatos, el jurado comenzará sus deliberaciones. El caso “Diddy” Combs ha sido seguido de cerca por la opinión pública debido a la fama del rapero y la gravedad de las acusaciones. El resultado de este juicio podría marcar un antes y un después en la percepción del poder y el abuso en la industria musical.