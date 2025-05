Alexa denuncia a su hermana Daniela Parra; dice que también fue víctima de Héctor Parra

GENERANDO AUDIO...

Daniela Parra y Alexa Hoffman. Foto: Cuartoscuro

La polémica entre Alexa Hoffman y Héctor Parra, su padre, no para. Ahora, la joven confirmó que iniciará acciones legales contra Daniela Parra, su hermana, por supuesta revictimización en el caso que sigue contra el actor.

A través de un video colocado en su cuenta de Instagram, la hija de Ginny Hoffman acusó a su hermana de sacar provecho económico de la situación que mantiene detenido a Héctor Parra.

“Hoy te denuncio porque no me quedó de otra, porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo”, afirmó Alexa Hoffman.

Además, la joven aseguró que Daniela también habría sido víctima de supuesto abuso por parte de Héctor Parra, quien fue sentenciado por corrupción de menores.

“Daniela, al principio yo entendí, y pensé, que me estabas atacando por miedo a que se supiera tu propia historia… siempre se te ha hecho normal que, siendo mayor de edad, tu papá se metía con tu hermana chiquita a bañarse cuando yo tenía 12 o 13 años. ¿Te acuerdas cuando te dije que no era normal cómo nos trabaja nuestro papá y que hicieras algo al respecto?”, aseguró Alexa Hoffman.

Asimismo, aseguró que cuando Daniela decida hablar del supuesto abuso por parte de su papá ella está dispuesta a apoyarla.

“Quiero que sepas que en el momento en el que te atrevas tú a alzar la voz yo sí te voy a apoyar, porque solamente hemos sido presas de un depredador”

En la grabación, Alexa también leyó parte de un mensaje que habría enviado a su padre hace unos años y en donde le reclama por tocarlas de manera indebida.

“Siempre nos tocabas de maneras incorrectas a Daniela y a mí fingiendo que era accidente cuando sabías que no, eso se me hacía normal por parte de un padre porque eras la única figura paterna que tenía”

Daniela Parra le contesta a su hermana

Luego de que Alexa Hoffman informara que la denunciaría, Daniela Parra utilizó sus historias de Instagram en donde dijo:

“Imagínate odiarme, quererme demandar y yo a gusto con mi panecito de dulce que me mandó una seguidora”

Además, en su cuenta de X, también aseguró que existen otros peritajes que no le favorecen a su hermana.