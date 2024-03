Entre sentencias y advertencias: Daniela reacciona a nuevo fallo contra Héctor Parra; Alexa amenaza con demandas

Héctor Parra fue detenido y vinculado a proceso en 2021. Foto: X @FiscaliaCDMX

Las hijas de Héctor Parra reaccionaron a la nueva sentencia del actor. Daniela Parra, la mayor, dijo que esperaban dicha resolución; sin embargo, adelantó que recurrirán al amparo. Por su parte, Alexa, la hija menor y denunciante del famoso, amenazó con acciones legales por la difusión de videos que forman parte del caso.

Así reaccionan Daniela y Alexa, hijas de Héctor Parra, a nueva sentencia

En un encuentro con varios programas de televisión, entre ellos “Sale el sol”, confesó que tanto ella como la defensa de su padre esperaban una condena mayor y explicó que el siguiente paso es el amparo.

“Estoy tranquila. Ya sabíamos que eso podía pasar. Incluso, pensamos, que podían ser más años, pero estamos tranquilos porque nos importa a nosotros, es el amparo que es lo que viene ahora”

Además, Daniela Parra, quien ha defendido la inocencia de su famoso papá, informó, sin dar nombres, que al equipo legal del actor se sumaron personas que llevan casos de inocentes en prisión.

“Se puede porque ha sido un juicio completamente amañado desde el principio. Se unieron a nuestro equipo más personas que son profesionales en estos casos en donde hay inocentes en la cárcel. Se dedican exclusivamente a resolver casos de presuntos culpables, de dudas razonables y ellos son los que se unieron al equipo”

Alexa Hoffman amenaza con demandar

A través de un comunicado colocado en su cuenta de Instagram, Alexa amenazó con demandar luego de que se exhibieran videos que forman parte del proceso legal contra Héctor Parra. Mismos que, según Gustavo Adolfo Infante, fue la propia joven quien le hizo llegar las grabaciones y autorizó exponerlas.

La joven afirmó que había sido víctima, presuntamente, de violencia digital y mediática.

“Por hechos recientes y remotos he sido objeto de violencia digital y mediática y al respecto, mis abogados ya están tomando cartas en el asunto e interpondré las denuncias correspondientes para que se lleven a cabo las debidas investigaciones y se apliquen las sanciones aplicables a cada caso en particular”

El comunicado de Alexa continúa:

“La distribución y/o envío, por cualquier medio, hecho por un servidor público, de videos o información relacionada con un proceso penal, es un delito. (Ley Ingrid) … Las personas comunicadoras que han recibido material en video de mi propiedad, estarán autorizadas para su uso únicamente para el fin para el cual fue compartido”

¿Cómo está Héctor Parra luego de nueva sentencia?

Daniela Parra reveló, también, cómo se encuentra Héctor Parra después de recibir una nueva sentencia en el caso que enfrenta contra el actor contra su hija menor.

“Me dijo que tiene dolor en el alma. Estaría mal que no sintiera nada. Le duele por lo que ha tenido que pasar. No había tenido que pasar nada de esto porque nunca paso nada y le duele que ellas estén haciendo eso en contra de él cuando él, lo único que hizo fue darnos su amor como papá, respetarnos… Le duele el alma, eso me lo dijo. Pero está bien, está tranquilo, está fuerte”